Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром

https://static.news.ru/photo/7e73e112-fe52-11ea-bd2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: sber.ru/Youtube.com

Презентация, которую провёл 24 сентября Сбербанк, была «масштабной», но самому Герману Грефу, вероятно, уже тесно в рамках банка. Об этом заявил основатель банка «Тинькофф» и предприниматель Олег Тиньков.

Греф, безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать. Мне кажется, ему тесно в рамках госбанка. Его нужно делать премьер-министром. Представляете, как бы он поменял страну? — написал в Instagram бизнесмен.

Он добавил, что на месте Сбербанка давно бы выкупил Mail.ru Group, с которой у финансовой организации есть несколько совместных предприятий.

Не верю в СП и партнёрства. Это плохо работает. Им нужно было покупать весь Мейл весной, когда он стоил мало, — добавил Тиньков.

Вместе с тем бизнесмен отметил, что часть из представленных Сбербанком фишек основанный им «Тинькофф» уже внедрил, а другие скоро запустит.

Сбербанк 24 сентября провёл онлайн-презентацию. На ней были представлены обновлённый логотип, новый формат офисов, банкоматы с биометрическим распознаванием, несколько новых гаджетов и семейство виртуальных помощников.

Ранее основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков прокомментировал информацию о продаже кредитной организации «Яндексу». Он напомнил, что сделка ещё не состоялась. По его словам, планируемую операцию следует считать не продажей, а слиянием. Бизнесмен отметил, что сам он останется в компании, однако теперь это не главное дело его жизни.