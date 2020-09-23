16+

Рубрики

Медиа

Архив

Финансы

Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром

13:32, 24 сентября 2020
Фото: sber.ru/Youtube.com

Презентация, которую провёл 24 сентября Сбербанк, была «масштабной», но самому Герману Грефу, вероятно, уже тесно в рамках банка. Об этом заявил основатель банка «Тинькофф» и предприниматель Олег Тиньков.

Греф, безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать. Мне кажется, ему тесно в рамках госбанка. Его нужно делать премьер-министром. Представляете, как бы он поменял страну? — написал в Instagram бизнесмен.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐµ ÑÐ½Ð°ÑÐ°Ð»Ð°, Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÐ» Ð¿ÑÐµÐ·ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸Ñ #Ð¡Ð±ÐµÑ.. Ð¼Ð°ÑÑÑÐ°Ð±Ð½Ð¾... Ð¿Ð¾Ð·Ð´ÑÐ°Ð²Ð»ÑÑ ! ÐÑ ÑÐ²Ð°Ð¶Ð°ÐµÐ¼ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑÑÐµÐ½ÑÐ¾Ð². ÐÐµÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð¸Ð· ÑÑÐ¸Ñ ÑÐ¸ÑÐµÐº #Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ ÑÐ¶Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ, Ð½ÐµÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ ÑÐºÐ¾ÑÐ¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÑÑÐ¸Ñ.. ÐÑÐ»Ð¸ Ð±Ñ Ñ Ð½Ð°Ñ Ð±ÑÐ»Ð¸ ÑÐ°ÐºÐ¸Ðµ ÑÐ¸Ð½Ð°Ð½ÑÐ¾Ð²ÑÐµ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÐ¸, Ð¼Ñ Ð±Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑÐ½Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð¸ ÑÐ°ÐºÐ¶Ðµ Ð¸ ÐµÑÐµ Ð±ÑÑÑÑÐµÐµ... Ð¸ ÐµÑÐµ Ð±Ñ Ð½Ð° Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑÑÐµ Ð´Ð°Ð²Ð½Ð¾ ÐºÑÐ¿Ð¸Ð»Ð¸ Â«ÐÑÐ¸Ð»Â», Ñ Ð½Ðµ Ð²ÐµÑÑ Ð² Ð¡Ð Ð¸ Ð¿Ð°ÑÑÐ½ÐµÑÑÑÐ²Ð°-ÑÑÐ¾ Ð¿Ð»Ð¾ÑÐ¾ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°ÐµÑ. ÐÐ¼ Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾ Ð±ÑÐ»Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÑÐ¿Ð°ÑÑ Ð²ÐµÑÑ ÐÐµÐ¸Ð» Ð²ÐµÑÐ½Ð¾Ð¸ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½ ÑÑÐ¾Ð¸Ð» Ð¼Ð°Ð»Ð¾.. ÐÑÐµÑ Ð±ÐµÐ·ÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð½Ð¾, ÑÐ°Ð»Ð°Ð½ÑÐ»Ð¸Ð²ÑÐ¸ Ð±Ð°Ð½ÐºÐ¸Ñ Ð¸ ÐµÐ´Ð¸Ð½ÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½ÑÐ¸ Ñ ÐºÐµÐ¼ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐµÑÐ½Ð¾ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°ÑÑ ! Ð¢ÐµÐ¼ Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½ÐµÐ¼ @tinkoffbank ÑÐ°ÑÑÐµÑ, Ð²ÑÐµÑÐ° Ð±ÑÐ» ÑÐµÐºÐ¾ÑÐ´, Ð¾ÑÐºÑÑÐ»Ð¸ 22,000 ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð´ÐµÐ±ÐµÑÐ¾Ð²ÑÑ ÐºÐ°ÑÑ #Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑÐÐ»ÑÐº Ð·Ð° Ð´ÐµÐ½ÑÐÐ°Ð»ÑÑÐµ Ð´ÐµÐ¸ÑÑÐ²Ð¾Ð²Ð°ÑÑ Ð±ÑÐ´ÐµÐ¼ Ð¼Ñ! Update: ÐÐ¾Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¸Ð» ÐÐµÑÐ¼Ð°Ð½ ÐÑÐºÐ°ÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð» ÑÐ±ÑÐ°ÑÑ Ð¿ÑÐ¾ ÐÑÐµÐ¼ÑÐµÑ-ÐÐ¸Ð½Ð¸ÑÑÑÐ° ... Ñ Ð¶ Ð¾Ñ ÐÑÑÐ¸, Ð¸ Ð½Ð¸ Ð² ÐºÐ¾ÐµÐ¼ ÑÐ»ÑÑÐ°Ðµ Ð½Ðµ ÑÐ¾ÑÐµÐ» Ð¾Ð±Ð¸Ð´ÐµÑÑ ÐÐ¸ÑÐ°Ð¸Ð»Ð° ÐÐ¸ÑÑÑÑÐ¸Ð½Ð°, Ð½Ð°Ñ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½ÑÑÐ½Ð¸Ð¸ ÐÑÐµÐ¼ÑÐµÑ ÑÑÐ¿ÐµÑ ÐºÑÑÑÐ¾Ð¸, Ñ Ñ Ð½Ð¸ Ð»Ð¸ÑÐ½Ð¾ Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼. ÐÐ½ Ð½ÐµÑÐ¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð½ÑÐ¸ ÑÐµÑÐ½Ð¾ÐºÑÐ°Ñ Ð¸ Ð¾ÑÐºÑÑÑÑÐ¸ Ðº ÑÐ¸ÑÑÐµ Ð¸ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÑÐ¼ ... Ð¸ Ð´Ð°Ð¸ ÐÐ¾Ð³ ÐµÐ¼Ñ Ð·Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð²ÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ ÐºÐ¾Ð²Ð¸Ð´Ð°, ÑÑÐ¾ Ð¸ Ð¼Ð½Ðµ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾ÑÑÐ°ÑÑÐ»Ð¸Ð²Ð¸Ð»Ð¾ÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ½ÐµÑÑÐ¸ ((, Ð¿Ð»Ð¾ÑÐ°Ñ ÑÑÑÐºÐ°.. ÐÑ Ð° ÐÑÐµÑÑ Ñ ÑÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼ Ð¿ÑÐ¸Ð´ÑÐ¼Ð°Ñ Ð´ÑÑÐ³ÑÑ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ #Ð¼Ð¸ÑÐ°Ð¸Ð»Ð¼Ð¸ÑÑÑÑÐ¸Ð½ #Ð³ÑÐµÑ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Oleg Tinkov (@olegtinkov)

Он добавил, что на месте Сбербанка давно бы выкупил Mail.ru Group, с которой у финансовой организации есть несколько совместных предприятий.

Не верю в СП и партнёрства. Это плохо работает. Им нужно было покупать весь Мейл весной, когда он стоил мало, — добавил Тиньков.

Вместе с тем бизнесмен отметил, что часть из представленных Сбербанком фишек основанный им «Тинькофф» уже внедрил, а другие скоро запустит.

Сбербанк 24 сентября провёл онлайн-презентацию. На ней были представлены обновлённый логотип, новый формат офисов, банкоматы с биометрическим распознаванием, несколько новых гаджетов и семейство виртуальных помощников.

Ранее основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков прокомментировал информацию о продаже кредитной организации «Яндексу». Он напомнил, что сделка ещё не состоялась. По его словам, планируемую операцию следует считать не продажей, а слиянием. Бизнесмен отметил, что сам он останется в компании, однако теперь это не главное дело его жизни. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео