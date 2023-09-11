Глава ВТБ углядел «огромную финансовую дыру» в ОСК Костин: у Объединенной судостроительной компании есть «огромная финансовая дыра»

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Андрей Костин

Объединенная судостроительная компания (ОСК), которая перешла под контроль и управление ВТБ, имеет множество проблем, одна и которых — «огромная финансовая дыра», заявил в интервью РБК глава банка Андрей Костин. По его словам, ОСК является одной из наименее эффективных госкомпаний, у которой практически все контракты с заказчиками убыточные, а сама отрасль судостроения находится «на подсосе государства».

Проблем достаточно: и корпоративное управление, и огромная финансовая дыра, и глубокое технологическое отставание. Особенно в зоне гражданского судостроения, — сказал Костин.

Он также отметил, что у ОСК отсутствует единая достоверная финансовая отчетность, а потому для оценки эффективности этой деятельности необходимо брать каждое предприятие и судно в производстве. Банку ВТБ дали шесть месяцев для проведения финансового анализа. Костин считает, что государство должно самостоятельно капитализировать компанию с целью закрыть за собой «старые дыры». Всего в ОСК и судостроительную отрасль нужно вложить не менее 500 млрд рублей за ближайшие пять—семь лет, уточнил он.

Я уверен, что мы создадим эффективную систему, которая будет пользоваться поддержкой государства только на первом этапе. Далее — при правильной работе — нужно выровнять ценовую политику и работать только на рыночных условиях, — сказал глава ВТБ.

Ранее бывшего первого зампредседателя ВТБ Андрея Пучкова назначили на должность генерального директора ОСК. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также поблагодарил экс-гендиректора ОСК Алексея Рахманова за плодотворную работу и подчеркнул, что при нем корпорация вышла на ритмичный темп работы.