Глава Amazon Безос заинтересовался российской компанией Ozon

https://static.news.ru/photo/4f602f66-b889-11ea-a0fa-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Amazon, принадлежащая богатейшему человеку в мире Джеффу Безосу, рассматривала возможность инвестирования в российскую интернет-площадку Ozon.

Интерес к Ozon у иностранных инвесторов очень высок. Могу сказать, что это единственная компания в России, которую рассматривал Amazon, участие рассматривал и Softbank, — об этом заявил глава совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, сообщает РИА Новости.

Примерно шесть месяцев назад Безос встречался с главой Ozon Александром Шульгиным. Евтушенков отметил, что интернет-площадка великолепно подготовлена к IPO и находится «в нескольких шагах от прибыльности».

В Ozon рассказали ТАСС, что инвесторы имеют «очень высокий интерес» к российской интернет-площадке. В компании подчёркивают, что в инвестициях заинтересованы частные инвесторы и компании из России, Запада и других континентов.

E-commerce — технологичный рынок, который быстро растёт, а Ozon растёт в три-четыре раза выше рынка, — заявила заместитель гендиректора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина.

По её словам, в I квартале 2020 года компания объявила о закрытии очередного раунда в $150 млн, из которых $50 млн было выделено североамериканским фондом Princeville Capital. Он стал новым инвестором компании. Заикина подчеркнула, что такие инвестиции в российский e-commerce являются крупнейшими за последние пять-шесть лет.

Ранее Reuters сообщало со ссылкой на свои источники, что в покупке 30% акций Ozon заинтересован Сбербанк, чтобы стать партнёром холдинга АФК «Система» и инвестиционного фонда Baring Vostok. Каждая из этих компаний контролирует примерно 40% акций Ozon.

NEWS.ru писал, что продовольственный ретейлер «Дикси» начал продавать товары через интернет-магазин Ozon. В продаже представлен не весь ассортимент, а лишь продукция с длительным сроком годности, которая не требует специальных условий хранения.