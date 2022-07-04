«Газпром» предложил перейти на оплату экспорта российского СПГ в рублях Топ-менеджер «Газпрома» предложил перейти на оплату экспорта российского СПГ в рублях

Замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус предложил перевести на рубли оплату сжиженного природного газа для недружественных стран. По его словам на выступлении в Госдуме, которые приводит ТАСС, разработка и внедрение контрсанкционных мер приобретает все более важное стратегическое значение для страны, и распространение расчетов в рублях на сегмент СПГ следовало бы только приветствовать.

Разработка и внедрение данного механизма приобретает все более важное стратегическое значение для страны, и сейчас как никогда, действительно, такой механизм необходимо вводить, — пояснил Полоус.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть счета в евро в Газпромбанке и рублёвые счета в нем же. Оплата за газ будет идти в евро, затем они банком конвертируются в рубли, переводятся банком же на рублевый счет, с которого поступят «Газпрому» за поставки сырья. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа по новой схеме, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены.

Ранее «Газпром» разослал своим европейским клиентам письмо, в котором указана инструкция оплаты газа в рублях без нарушения санкций ЕС. Суть этих изменений в том, что до начала спецоперации России на Украине расчёты велись с европейскими «дочками» «Газпрома» через европейские же банки. Однако на фоне многочисленных санкций, наложенных в том числе странами ЕС на Россию, возник риск того, что эти деньги за поставки сырья будут заморожены в Европе и не дойдут до «Газпрома». Потому теперь платежи переводят на счета в российском банке.