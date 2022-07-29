«Газпром» опубликовал переписку с партнерами о ремонте турбин «Газпром» обнародовал переписку с партнерами и документы по КС «Портовая»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Газпром» опубликовал часть переписки с иностранными партнерами по вопросу о ремонте турбин. Кроме того, компания в Telegram поделилась документами по компрессорной станции «Портовая», где установлены газоперекачивающие агрегаты компании Siemens Energy.

В числе публикаций оказались два протокола, предписание, постановление и предостережение Ростехнадзора, а также ряд обращений.

В протоколе Ростехнадзора, в частности перечислены неисправности турбин, имеются распоряжения об устранении нарушений. В ведомстве предостерегали, что продолжение работы неисправного оборудования может повлечь угрозу для жизни и здоровья персонала.

Также Ростехнадзор выносил предупреждения о недопущении правонарушений. Исправить ситуацию предлагалось приостановкой эксплуатации турбины при невозможности исключить нарушения.

Ранее стало известно, что заместитель председателя «Газпрома» Виталий Маркелов заявил: немецкая компания Siemens устранила только четверть неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток». По его словам, холдинг рассматривает это как нарушение обязательств и невыполнение условий по контракту. Тогда же он пообещал обнародовать отрывок из переписки с Siemens.