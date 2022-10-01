«Газпром»: Молдавия просрочила дедлайн по оплате исторического долга

Фото: moldovagaz.md

«Газпром» уведомил власти Молдавии, что компания может в любой момент разорвать газовый контракт с Кишиневом из-за просроченных дедлайнов по оплате «исторический задолженности» за транспортировку энергоресурсов в предыдущие годы. В сообщении компании указано, что молдавская сторона часто нарушает контрактные договоренности по оплате газа в поставленный срок.

Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине «Газпром» имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт, — сказано в сообщении компании.

«Газпром», в свою очередь, подтвердил, что выполняет свои обязанности в полном объеме, отправив в октябре этого года 5,7 млн кубометров в сутки.

Ранее стало известно, что «Газпром» возобновил поставки российского голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» после завершения плановых работ. Работы проводились с 22 по 29 сентября. По итогам первых семи месяцев года экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» вырос на 60,9%. В течение июля поставки регулярно шли выше суточных контрактных объемов. При этом три раза был обновлен исторический рекорд на экспорт.