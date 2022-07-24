Politico: турбина для СП задерживается в Европе из-за санкций Politico: газовая турбина для «Северного потока» задерживается в Европе из-за санкций

Фото: Газпром

Газовая турбина, необходимая для поставок газа по «Северному потоку», уже несколько дней находится в немецком Кельне. Если она не будет доставлена в Россию до 25 июля, поставки газа могут резко упасть, пишет Politico. Отмечается, что причина задержки заключается в отсутствии официальных документов, доказывающих, что турбина может быть транспортирована, несмотря на введенные против Москвы санкции.

«Газпром» уже неоднократно обращался к компании Siemens с просьбами предоставить официальные документы, подтверждающие предоставление изъятия из-под действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза для возврата в Россию отремонтированного в Канаде газотурбинного двигателя для КС «Портовая», но Siemens до сих пор так и не предоставил их, — говорится в сообщении «Газпрома».

Представители Siemens считают, что в «Газпроме» преувеличивают. В немецкой компании отметили, что рассчитывают на скорейшую транспортировку газовой турбины, однако на данный момент «время находится не исключительно под их контролем».

В публикации отмечается, что в случае падения потоков газа в Германию, пострадать может вся Европа. В Евросоюзе также заявили, что если поставки будут прекращены, это может ударить по экономике ЕС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии из-за отсутствия разрешения на транспортировку объекта со стороны России. Уточняется, что турбина, предназначенная для компрессорной станции «Портовая», прошла техобслуживание в Канаде и 17 июля была доставлена в немецкий город Кельн. Собеседник агентства отметил, что дата возврата турбины «Газпрому» неизвестна и может занять от нескольких дней до пары недель.