Во Владивостоке завершился Восточный экономический форум. Гостями мероприятия стали 8,5 тысячи человек из 65 стран, в том числе почти 1300 представителей СМИ. По итогам ВЭФ-2019 было подписано более 270 соглашений на общую сумму 3,4 трлн рублей.