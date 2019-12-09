https://static.news.ru/photo/4192abdc-1a84-11ea-9223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес- и управленческое образование — это один из залогов успеха в современном мире. Именно поэтому новые тренды его развития станут объектом обсуждения международных экспертов на XI Гайдаровском форуме, который состоится в РАНХиГС 15–16 января 2020 года. В обсуждении обозначенной темы примут участие руководители двух ведущих аккредитующих ассоциаций бизнес-школ мира, входящих в так называемую Ассоциацию «Тройной короны» (AACSB International, АМВА International, EFMD) — Тимоти Мескон и Эндрю Мейн Уилсон. На форуме впервые выступит директор IAE de Paris — Sorbonne Business School профессор Эрик Ламарк.

Тимоти Мескон (Timothy Mescon) — старший вице-президент AACSB International, отвечающий за Европу, Ближний Восток и Африку, член Международного консультационного совета РАНХиГС. Ассоциация AACSB International — старейшая аккредитующая ассоциация мира, отметившая в этом году 102 года. Аккредитация AACSB International считается самой сложной и самой престижной в мире и является подтверждением, что получившая её бизнес-школа является школой мирового уровня качества. В России сегодня эту аккредитацию получила только одна бизнес-школа — ИБДА РАНХиГС. Мескон является почётным профессором Государственного университета Колумбус (Columbus State University), в котором он работал в 2008–2014 годах. До этого в течение 18 лет занимал пост декана бизнес-колледжа Майкла Дж. Колеса в государственном университете Кеннесо (Kennesaw State University). Кроме того, работал в университетах Аризоны (Arizona State University) и Майами (University of Miami). Мескон является автором более 200 статей и тематических исследований, а также соавтор четырёх книг. Победитель Президентской премии волонтёрской службы от Совета президента США по службе и гражданскому участию и обладатель Национальной награды от Администрации малого бизнеса США.

Эндрю Мейн Уилсон (Andrew Main Wilson) — исполнительный директор АМВА International & BGA, член Международного консультационного совета РАНХиГС. АМВА International считается ведущей международной аккредитующей ассоциацией по программам МВА и другим программам магистерского уровня. В России ею аккредитованы программы МВА 12 бизнес-школ и факультетов, из которых пять входят в состав РАНХиГС. До прихода в AMBA International Уилсон был главным операционным директором всемирно известного британского Института независимых директоров (Institute of Directors, IoD) — одной из самых уважаемых в мире организаций бизнеса для директоров компаний, старших руководителей предприятий и предпринимателей. Ранее он также был директором по маркетингу и коммерческим директором туристической компании Thomas Cook и директором по продажам и маркетингу Citibank Diners Club. Эндрю Мейн Уилсон является известным исследователем проблемы формирования лидеров мирового уровня. Как интервьюер и ведущий он взял интервью у более чем 100 самых влиятельных мировых лидеров, включая Билла Гейтса, Маргарет Тэтчер, архиепископа Десмонда Туту, Джека Уэлча и Ричарда Брэнсона.

Эрик Ламарк (Eric Lamarque) — профессор, директор бизнес-школы IAE de Paris — Sorbonne Business School Сорбоннского университета Парижа. Он автор пяти книг, многочисленных статей и публикаций по банковскому и финансовому менеджменту, вопросам корпоративного управления. Имеет богатый опыт практической работы в сфере банковского бизнеса, консультирования банковских и финансовых учреждений во Франции, Северной Америке и Африке по проектам трансформации и интеграции после слияния. Эрик Ламарк является членом правления кооперативного регионального банка с 2800 сотрудниками и общим балансом 25 миллиардов евро. Профессор Ламарк на протяжении ряда лет возглавляет Ассоциацию бизнес-школ публичных университетов Франции, которая подписала в октябре 2019 года соглашение с Российской ассоциацией бизнес-образования (РАБО), направленное на интенсификацию сотрудничества между университетскими школами бизнеса России и Франции.

NEWS.ru — главный информационный партнёр Гайдаровского форума.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правления JP Morgan Chase International Якоб Френкель, вице-президент Huawei Technologies Эдвин Диндер и сооснователь Pine Island Capital Partners Клайд Таггл также выступят на полях XI Гайдаровского форума.