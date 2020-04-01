Экономисты усомнились, что кредитные каникулы спасут бизнес

https://static.news.ru/photo/c3bdc5b4-7426-11ea-ac64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Кредитные каникулы, которые Госдума одобрила для граждан и бизнесменов в условиях пандемии, эксперты сочли важной и существенной мерой господдержки, но недостаточной в современных условиях.

Здесь должны быть более радикальные решения, например прощение долгов или их одновременная реструктуризация, — заявил URA.RU директор института стратегического анализа компании ФБК «Грант Торнтон» Игорь Николаев.

Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев считает, что государство вообще не должно «спасать» бизнес. По его словам, стрессовые ситуации являются «чистилищем», после прохождения которого выживут наиболее жизнеспособные компании, выбравшие правильную бизнес-модель и работающие в перспективном направлении.

Президент организации «Опора России» бизнес-омбудсмен Александр Калинин выразил уверенность, что государственные меры поддержки должны помочь предпринимателям в нынешней ситуации. По его словам, бизнес сможет «плавно» выйти из кредитных каникул — платить нужно будет не сразу, а только через шесть месяцев.

Как писал NEWS.ru, Госдума 1 апреля приняла закон о праве на кредитные каникулы пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса. В принятом законе говорится, что в течение каникул не должны начисляться штрафы и пени. Также нельзя требовать досрочной выплаты, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Физические лица и индивидуальные предприниматели, взявшие кредит до вступления документа в силу, могут до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до полугода, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Субъекты малого и среднего бизнеса также вправе обратиться за льготным периодом, если ведут деятельность в определённых кабмином отраслях.