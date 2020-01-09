https://static.news.ru/photo/d5e80c88-3347-11ea-be42-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Veeam

Американский фонд Insight Partners договорился о покупке российского стартапа Veeam Software за $5 млрд. Сделка позволила основателям стартапа Ратмиру Тимашеву и Андрею Баронову стать миллиадерами.

Предположительно, сделка будет закрыта в первые месяцы 2020 года, её детали пока не уточняются. После неё Тимашев и Баронов выйдут из состава директоров Veeam, а штаб-квартира компании переберётся из Швейцарии в Соединённые Штаты. Эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум подчёркивает, что это крупнейшее поглощение условно российской компании американцами, сообщает Forbes.

Условно — потому что Veeam изначально позиционировала себя как западная компания. С Россией ее связывают основатели и то, что большинство разработчиков софта Veeam находятся здесь. Но не совсем понятно, захочет ли в будущем американский владелец полагаться на разработку в России, учитывая геополитическую ситуацию, — пояснил Керценбаум.

Компания занимается разработкой продуктов в области резервного копирования данных, их защиты, безопасности и так далее. Основатели стартапа входят в список двухсот богатейших россиян с 2017 года, состояние каждого их них ранее оценивалось в $700-950 миллионов в разные годы.

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