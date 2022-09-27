Биржевые цены на газ резко выросли после заявления «Газпрома» о «Нафтогазе» Цены на газ в Европе превысили $2100 за тысячу кубометров после заявления «Газпрома» о «Нафтогазе»

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Биржевые цены на газ в Европе отреагировали на сообщение «Газпрома» о транзите газа из РФ в ЕС через Украину резким ускорением роста на более чем 20%, превысив $2100 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В российской компании сообщили, что Москва может ввести санкции против «Нафтогаза» и запретить все сделки с ним, в том числе расчеты, если украинская компания не прекратит необоснованные попытки добиваться рассмотрения спора по оплате транзита в международном арбитраже.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли сегодняшние торги у отметки $1756,7 за тысячу кубометров (+1,8%), что пока остается ценовым минимумом вторника. В течение дня цены колебались, но их темпы роста не выходили за пределы 10%. Пока ценовой максимум составляет $2103,5 (+21,9%), свидетельствуют данные биржи.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома». Причиной стала якобы несвоевременная оплата услуг по транспортировке газа по украинской территории.

В конце августа бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует конфисковать российский газ, проходящий транзитом через ее территорию по трубопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По его мнению, такие действия являются «законной обязанностью» Киева.

Разумков добавил, что необходимо самостоятельно продавать это топливо тем же покупателям в Европе, а вырученные средства направлять на приобретение оружия для украинской армии.