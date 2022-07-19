ЦБ предложит сократить реестр малого и среднего бизнеса «Коммерсантъ»: ЦБ предложит сократить реестр малого и среднего бизнеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

Предложенная Банком России реформа подхода к определению компаний в разряд малого и среднего предпринимательства (МСП) предполагает резкое сокращение реестра. Регулятор считает неоправданным предоставление льготного кредитования широкому кругу компаний, пишет «Коммерсант». Однако эксперты отмечают, что от предложенных изменений пострадают в первую очередь системно значимые банки и микрофинансовые организации, финансирующие большую часть таких заемщиков.

Банк России предлагает убрать из реестра МСП компании с активами и кредитной нагрузкой, превышающими восемь млрд рублей, а также ограничить общий объем кредитов с господдержкой для МСП до двух млрд рублей. Кроме того, предлагается исключить МСП, аффилированные с крупным бизнесом и банками, убрать из реестра финансовых посредников и отказать в господдержке МФО.

Как объяснил управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, сегодня компании, которые формально относятся к МСП, могут получать многомиллиардные кредиты, что противоречит самой идее малого бизнеса. С другой стороны, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отмечает, что на заемщиков, которых предлагается исключить из реестра, приходится почти два трлн рублей кредитов, сами они относятся к системно значимым банкам, и их исключение ударит по старым кредитам. А небольшие банки, МФО и другие финансовые посредники лишатся льготы по уменьшенным размерам страховых взносов, что увеличит административную нагрузку.

6 апреля уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о том, как санкции повлияли на российский бизнес, согласно опросу предпринимателей. Ограничения затронули 84,1% опрошенных предпринимателей: 1,6% закрыли свой бизнес, 13,5% приостановили работу, 69% заявили, что продолжают работать, но адаптироваться к новым условиям ещё не успели.