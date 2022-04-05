Титов: бизнес в России столкнулся с нехваткой оборотного капитала

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал результаты очередного опроса «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций», проведенного совместно с Институтом экономики роста им. Столыпина. Результаты опроса и комментарий есть в распоряжении NEWS.ru.

Согласно отчёту, действие санкций затронуло 84,1% опрошенных предпринимателей (1,6% закрыли свой бизнес, 13,5% приостановили работу, 69% заявили, что продолжают работать, но адаптироваться к новым условиям еще не успели).

Почти 74% участников – владельцы микропредприятий, 20,4% относятся к малому бизнесу, 3,6% - к среднему, 2,1% - к крупному.

Около 60% респондентов считают главной проблемой спад потребительского спроса. 44,8% отметили обострение дефицита оборотных средств и кассовые разрывы (опрос позволял выбрать три варианта наиболее острых проблем). 42,9% столкнулись с разрывом цепочек поставок, 24,5% - со сложностями в доставке товаров.

Согласно опросу, мораторий на контрольно-надзорную деятельность реально действует: лишь 12,7% сообщили о проверках своих предприятий с начала марта. Именно мораторий назван самой эффективной из уже принятых мер поддержки (так считают 49,7%). Далее следуют снижение ставок УСН и имущественного налога в регионах (47,9%), льготные кредиты для МСП (34,8%), снятие санитарных противоэпидемических ограничений (28,8%).

Что касается той поддержки, которая ожидается, то сильнее всего бизнес надеется на списание части налоговой задолженности (56,3% ответов), снижение страховых взносов до 15% со всей базы заработных плат (50,4%), более дешевые и доступные оборотные кредиты (41,8%).

38,9% ответили, что используют товары или сервисы иностранных компаний, недоступность которых критически скажется на их бизнесе. При этом 65% заявили, что не готовы заниматься импортозамещением, даже если на рынке освобождаются определенные товарные ниши. 77% полагают, что условия для ускоренного развития производства в России не созданы. Среди основных препятствий этому выделяются высокие налоги (56,6%), высокие тарифы на услуги инфраструктурных монополий (49,5%), отсутствие доступного кредитования (42,7%). Более половины опрошенных отметили в качестве препятствия «непредсказуемость действий властей».

Мы видим, что бизнес столкнулся с критической нехваткой оборотного капитала, - сказал Борис Титов – Те меры финансовой поддержки со стороны государства, которые уже приняты, представляются явно недостаточными. И в этих условиях трудно понять необходимость держать ключевую ставку ЦБ на прежнем, экстремально высоком уровне. Курс рубля сегодня успешно балансируется другими средствами, в первую очередь инструментами валютного контроля. Говорить о буме спроса, который разгонял бы инфляцию, не приходится. Поэтому ставка в 20% лишь обескровливает экономику, усугубляя, а не решая ее проблемы.

В опросе приняли участие руководители и владельцы 4350 компаний из 85 субъектов РФ. 31,1% респондентов представляют сферу торговли, 7,6% - строительство и строительные материалы, 7,5% - бытовые услуги населению, 7,4% - гостиничный и туристический бизнес, 7% - общепит, 6,5% - обрабатывающие производства. На остальные отрасли в сумме пришлось около 33%.

Почти 74% участников – владельцы микропредприятий, 20,4% относятся к малому бизнесу, 3,6% - к среднему, 2,1% - к крупному.