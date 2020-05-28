Boeing возобновил производство лайнеров 737 MAX

https://static.news.ru/photo/9a4388da-a0aa-11ea-a6b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Авиастроительная корпорация Boeing вновь запустила производство самолётов 737 MAX, приостановленное в январе 2020 года из-за несоответствия авиалайнеров требованиям безопасности ряда стран.

Производственные мощности открыты на принадлежащем корпорации заводе в Рентоне (штат Вашингтон). Самолёты строят со скоростью ниже, чем планировалось, из-за того, что корпорация реализует инициативы, направленные на повышение качества продукции и безопасности на рабочем месте, сообщает «Профиль».

Самолёты 737 MAX перестали производить после двух авиакатастроф с их участием в 2018 и 2019 годах, в результате которых погибли 336 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, американская авиастроительная корпорация Boeing не будет запрашивать финансовую поддержку от государства на фоне пандемии коронавирусной инфекции благодаря выпуску облигаций на $25 млрд.