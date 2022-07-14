АвтоВАЗ намерен создать линейку нового поколения автомобилей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

АвтоВАЗ планирует создать новую серию автомобилей Lada, в которой будут машины С-класса, заявил президент компании Максим Соколов в интервью «РИА Новости». Cоколов также упомянул о планах начать разрабатывать модели B-класса. Глава компании сообщил, что АвтоВАЗу потребуются дополнительные инвестиции, однако необходимую сумму Соколов не озвучил.

Мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня АвтоВАЗ — то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C. Это опять же будет скоординировано с новой стратегией АвтоВАЗа и российского автопрома в целом, — сказал глава автопроизводителя.

С-класс также известен как «низший средний класс». К машинам такого класса относятся Volkswagen Golf, Opel Astra, Renault Megane. B-класс — бюджетные малогабаритные легковые автомобили такие как Volkswagen Polo, KIA Ria, Ford Fiesta.

АвтоВАЗ ранее начал производство автомобилей Lada Niva Legend в упрощенном варианте. У данной модели будут отсутствовать ABS и подушки безопасности. При этом машина по-прежнему будет оснащена гидроусилителем руля и постоянным полным приводом.

По словам главы АвтоВАЗа, после запуска программы машины, которые производятся сейчас, будут продаваться дешевле, чем на пике. Программы льготного автокредитования и лизинга планируется возобновить уже в июле. Объясняется, что стоимость комплектующих выросла из-за курсовых разниц: в начале года для страховки закупка шла опережающими темпами и по курсу первого полугодия.