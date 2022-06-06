Волож обжалует введенные против него санкции Евросоюза Бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож обжалует решение ЕС о введении против него санкций

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Экс-гендиректор и бывший член совета директоров группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож обжалует решение Евросоюза о введении против него санкций, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «Яндекса». Компания, в свою очередь, окажет Воложу всю необходимую поддержку для этого.

Мы окажем всю возможную поддержку компании и Аркадию [Воложу] в его попытках подать апелляцию и отменить необоснованное назначение [санкций], — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс» после того, как Евросоюз ввел против него персональные ограничительные меры. В пресс-службе компании отметили, что Волож не является контролирующим акционером и персональные санкции не коснутся Yandex N.V. и ее дочерних компаний. Совет директоров «Яндекса» также будет функционировать в обычном режиме.