Apple Pay больше не работает в России

Apple Pay официально больше не работает в России в ответ на ситуацию на Украине. Американская компания Apple также прекратила продажи всей техники в официальном онлайн-магазине в России. Невозможно купить ни часы, ни iPhone, ни MacBook, на AirPods, ни аппаратуру для умного дома, cообщил Reuters.

Компания также заявила , что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов.

«Мы глубоко обеспокоены <...> и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия. Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь в связи с разворачивающимся кризисом с беженцами и делаем всё возможное, чтобы поддержать наши команды в регионе», — говорится в заявлении Apple.

1 марта о решении прекратить сотрудничество с россиянами объявили также крупные компании, в том числе Nike. Netflix заморозил производство российских проектов, а также россияне столкнулись с проблемами оплаты подписки на видеохостинг и на музыкальный сервис Spotify.

Ранее указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России подписал президент России Владимир Путин. В документе сказано, что с 2 марта 2022 года вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов, запрещён.