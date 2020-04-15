«AliExpress Россия» запустит сервис с бесплатной ускоренной доставкой товар

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«AliExpress Россия» — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, Мегафона и Российского фонда прямых инвестиций — на фоне пандемии коронавируса запускает сервис с ускоренной бесплатной доставкой товаров до двери.

«AliExpress Россия» запускает сервис Plus с ускоренной доставкой и возможностью бесплатной доставки товаров от международных продавцов до двери, — говорится в сообщении компании.

Сервис, воспользоваться которым можно как через сайт, так и в мобильном приложении, запущен в режиме бета-тестирования, который продлится до июня. Доставка будет занимать от 2 до 15 дней. В связи с карантином срок возврата товаров увеличится до 30 дней, а сама процедура упростится. На сайте и в приложении AliExpress будет доступно порядка 1 млн товаров со специальным значком Plus.

Как писал NEWS.ru, российские пользователи AliExpress получат компенсации за длительное ожидание посылок из Китая из-за пандемии коронавируса. Для этого компания AliExpress Россия уже выделила около 90 млн рублей. Об этом сообщил директор по развитию компании Дмитрий Селихов. По его словам, компенсироваться будет ожидание покупателями отправки посылок в течение более 10 дней. Селихов отметил, что последние недопоставки товаров из КНР были завершены 16 марта. К работе в обычном режиме вернулись 95% китайских производителей, поставляющих товары для пользователей площадки AliExpress Россия.