Абрамович потребовал $1 млн от ЕС из-за санкций WSJ: Абрамович потребовал от ЕС передать $1 млн в его благотворительный фонд из-за санкций

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Роман Абрамович

Российский миллиардер Роман Абрамович требует от Евросоюза перевод в размере $1 млн на счет его благотворительного фонда, передает The Wall Street Journal со ссылкой на иск бизнесмена. Согласно документу, предприниматель, имеющий португальское гражданство, считает, что рестрикции нарушают его основные права, защищаемые Союзом, членом которого является Португалия.

Абрамович создал благотворительный фонд после того, как из-за санкций был вынужден продать футбольный клуб «Челси». Он владел им на протяжении 20 лет. Тогда все чистые доходы от сделки с группой инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли бизнесмен обещал вложить в фонд, созданный «в интересах всех жертв» российской военной спецоперации на Украине.

Параллельно с Абрамовичем иск подал российский миллиардер Алишер Усманов. Он также добивается исключения из санкционных списков и вместе с сестрой Гульбахор Исмаиловой рассчитывают получить около $20 тыс. для покрытия судебных расходов.

Ранее WSJ сообщил, что Абрамович нанял для юридического консультирования фирму Kobre & Kim. Для этого, как выяснили журналисты, юристам пришлось зарегистрироваться в США в качестве иноагентов.