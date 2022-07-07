Юридическая фирма в США стала иноагентом ради работы с Абрамовичем WSJ: юридическая фирма в США приняла статус иноагента для работы с Абрамовичем

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Абрамович

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что российский миллиардер Роман Абрамович нанял для юридического консультирования фирму Kobre & Kim. Как стало известно журналистам, чтобы сотрудничать с бизнесменом, юристам пришлось зарегистрироваться в США в качестве иноагентов.

По законодательству США, иноагент должен работать в интересах иностранного юридического или физического лица. При этом в отчётных документах он раскрывает собственное имя и конкретные платежи за оказанные услуги. При этом источник издания сообщил, что Абрамович не намерен использовать компанию для лоббирования в правительстве.

В свою очередь соучредитель Kobre & Kim Майкл Ким заявил, что компания отова предложить свою помощь в вопросах юридического характера для справедливого применения закона. Он уопмянул участие Абрамовича в мирных переговорах между РФ и Украиной, а также его гуманитарную деятельность. Более подробную информацию в фирме раскрывать отказались.

Как отмечает WSJ, против Абрамовича санкции в США не введены, однако в июне федеральный суд Манхэттена выдал ордер на арест двух самолётов предпринимателя по причине нарушения экспортного контроля Штатов.

Фирма Kobre & Kim основана в 2003 году двумя бывшими федеральными прокурорами Манхэттена. Занимается оспариванием «трансграничных попыток заморозить активы».

В апреле активы Абрамовича на сумму более $7 млрд, находящиеся в офшорной зоне острова Джерси, были заморожены местными властями. 15 мая стало известно об аресте его дома в Португалии, стоимость которого оценивалась в €10 млн. Позже представитель Абрамовича опроверг эту информацию, отметив, что у него вообще нет никакой недвижимости в Португалии.