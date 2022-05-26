Миллиардер Роман Абрамович официально продал лондонский футбольный клуб «Челси» (Лондон). Команда отныне принадлежит консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли, сообщает официальный сайт правительства Великобритании.
Сумма сделки составила около € 5 млрд. Российский бизнесмен не получит этих денег, так как его активы на территории Великобритании были заморожены. Британские власти обвинили миллиардера в близких связях с президентом России Владимиром Путиным
Продажу «Челси», помимо британского правительства, одобрила также английская футбольная Премьер-лига. О начале процесса продажи клуба Абрамович объявил 2 марта. Он владел командой с 2003 года.
В этом сезоне «Челси» не сумел завоевать ни одного трофея, заняв третье место в АПЛ, а также проиргав Ливерпулю в финалах Кубка Англии и Кубка Лиги.