Абрамович официально продал «Челси» Новыми владельцами лондонского клуба стал консорциум американского бизнесмена Тодда Боэли

Миллиардер Роман Абрамович официально продал лондонский футбольный клуб «Челси» (Лондон). Команда отныне принадлежит консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли, сообщает официальный сайт правительства Великобритании.

Сумма сделки составила около € 5 млрд. Российский бизнесмен не получит этих денег, так как его активы на территории Великобритании были заморожены. Британские власти обвинили миллиардера в близких связях с президентом России Владимиром Путиным

Продажу «Челси», помимо британского правительства, одобрила также английская футбольная Премьер-лига. О начале процесса продажи клуба Абрамович объявил 2 марта. Он владел командой с 2003 года.

В этом сезоне «Челси» не сумел завоевать ни одного трофея, заняв третье место в АПЛ, а также проиргав Ливерпулю в финалах Кубка Англии и Кубка Лиги.