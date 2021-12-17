Абрамович купил территорию бывшего стадиона «Спартак» в Геленджике

Группа компаний Millhouse миллиардера Романа Абрамовича приобрела АО «Гавань», которое является собственником участка с бывшим стадионом «Спартак» на берегу моря в Геленджике, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и ЕГРН. Ранее им владела компания «Рамо-М» из Краснодара. В феврале стало известно, что Абрамович зарегистрировал в Геленджике компанию, предположительно, чтобы заниматься гостиничным бизнесом.
Площадь участка, расположенного в 100 метрах от Чёрного моря,
Владевшая участком краснодарская компания «Рамо-М» планировала построить на территории стадион и торгово-развлекательный комплекс площадью 63 тысячи квадратных метров. Однако позднее компания построила стадион в городе, а от идеи строительства торгового центра отказалась.
В феврале 2021 года сообщалось о регистрации Абрамовичем ООО «УК „Норд Эстейт“» в Карелии и «УК „Юг Эстейт“» в Геленджике. Вид деятельности в обеих компаниях — управление недвижимостью. Как сообщили источники на рынке недвижимости, бизнесмен интересовался созданием люксовых гостиниц.