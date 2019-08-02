https://static.news.ru/photo/6a67ec70-b54e-11e9-8708-fa163e074e61_660.jpgМинистр иностранных дел Ирана Джавад ЗарифФото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал введённые США в отношении России санкции проявлением экономического терроризма.
США в очередном приступе экономического терроризма ввели дополнительные ограничения в отношении России. Похоже, что паранойя Майка Помпео относительно великих держав становится настоящей фобией, — написал глава иранского внешнеполитического ведомства в Twitter.
The US has imposed additional “punishments" on Russia, in its serial bouts of #EconomicTerrorism.
It appears that @SecPompeo's paranoia about “Great Powers” is becoming a true phobia.
Ранее News.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций за предполагаемое использование Россией химоружия. Новые ограничения, предложенные конгрессменами Майклом Макколом и Элиотом Ленсом Энгелем 30 июля, являются реакцией на отравление бывшего британского агента и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.