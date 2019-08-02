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Делегация сирийской оппозиции в ходе переговоров в Нур-Султане согласилась отвести войска и тяжёлую артиллерию на 20 км от демилитаризованной зоны в Идлибе. О достижении договорённости о перемирии сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Ержан Мукаш.

Дипломат отметил, что под Идлибом остаются террористы, которые не будут соблюдать соглашение. Мукаш также рассказал о работе над формированием конституционного комитета Сирии. По его словам, правительство и оппозиция достигли компромисса...