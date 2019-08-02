Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал введённые США в отношении России санкции проявлением экономического терроризма.

США в очередном приступе экономического терроризма ввели дополнительные ограничения в отношении России. Похоже, что паранойя Майка Помпео относительно великих держав становится настоящей фобией, — написал глава иранского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ранее News.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций за предполагаемое использование Россией химоружия. Новые ограничения, предложенные конгрессменами Майклом Макколом и Элиотом Ленсом Энгелем 30 июля, являются реакцией на отравление бывшего британского агента и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

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