Мужчина несколько раз ударил ножом актёра Саймона Яма, известного по роли Чэня Ло в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни».
Нападение произошло во время церемонии открытия магазина в китайском городе Чжуншань, передаёт
Медики отправили пострадавшего в больницу. Врачи зафиксировали у него ранения брюшной полости и руки. В настоящий момент жизни известной личности ничего не угрожает.
Охранником удалось задержать предполагаемого преступника. По предварительной информации, он болеет шизофренией.
Ранее News.ru писал, что украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько подверглась нападению во время творческого вечера в Виннице. Полуголый мужчина выбежал на сцену и повалил её на пол.