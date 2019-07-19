https://static.news.ru/photo/9cec3ee4-abb2-11e9-8441-fa163e074e61_1024.jpg Саймон Ям Фото: kinopoisk.ru

Мужчина несколько раз ударил ножом актёра Саймона Яма, известного по роли Чэня Ло в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни».

Нападение произошло во время церемонии открытия магазина в китайском городе Чжуншань, передаёт South China Morning Post . Артист в этот момент находился на сцене и вручал посетителям подарки.

Медики отправили пострадавшего в больницу. Врачи зафиксировали у него ранения брюшной полости и руки. В настоящий момент жизни известной личности ничего не угрожает.

Охранником удалось задержать предполагаемого преступника. По предварительной информации, он болеет шизофренией.

Ранее News.ru писал, что украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько подверглась нападению во время творческого вечера в Виннице. Полуголый мужчина выбежал на сцену и повалил её на пол.