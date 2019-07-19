Гражданам России рекомендуется избегать мест массового скопления людей в Гонконге в связи с прохождением очередной многотысячной акции протеста.

Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ. Антиправительственные митинги начались в Гонконге несколько недель назад. Поводом для них послужил законопроект, предусматривающий механизм выдачи из Гонконга в материковый...