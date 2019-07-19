Один из главных начальников афганской милиции был убит во время взрыва в городе Гардез. Начинённый взрывчаткой автомобиль сдетонировал возле городской больницы.
Об этом сообщил губернатор провинции Пактия, передаёт CGTN.
A key militia commander killed in a car bomb attack near a public hospital in E.— CGTN (@CGTNOfficial)
#Afghanistan's Gardez city, Sputnik reports citing local governor pic.twitter.com/01AAdd94q8 July 21, 2019
Ранее News.ru писал, что взрыв произошёл в городе Гардез афганской провинции Пактия. Инцидент подтвердили в силовых структурах Исламской Республики.