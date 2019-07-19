Один из главных начальников афганской милиции был убит во время взрыва в городе Гардез. Начинённый взрывчаткой автомобиль сдетонировал возле городской больницы.

Об этом сообщил губернатор провинции Пактия, передаёт CGTN.

Ранее News.ru писал, что взрыв произошёл в городе Гардез афганской провинции Пактия. Инцидент подтвердили в силовых структурах Исламской Республики.

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