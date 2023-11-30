В России техосмотр могут вновь сделать обязательным Эксперт по аккредитации Саблин: в России могут вернуть обязательный техосмотр

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В России техосмотр автомобилей могут вновь сделать обязательным, предупредил эксперт по аккредитации пунктов техосмотра Андрей Саблин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что обсуждения данного вопроса активно ведутся на разных уровнях. По его словам, нельзя рассчитывать на сознательность всех автомобилистов.

На данный момент обсуждения о возвращении обязательного техосмотра активно ведутся на разных уровнях. Потому что рассчитывать на сознательность всех автомобилистов не стоит. <...> Система обязательного техосмотра должна вернуться в скорректированном виде, чтобы это устроило всех участников процесса, — уточнил эксперт.

По его словам, возможно введение штрафов за отсутствие диагностической карты. Такие автомобили будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения. Саблин отметил, что также ужесточится ответственность операторов техосмотра за выдачу карт. Он подчеркнул, что ожидать изменений стоит не раньше весны 2025 года.

Саблин пояснил, что необходимость возвращения техосмотра обусловлена геополитической обстановкой и стареющим парком автомобилей. Эксперт отметил, что идею поддерживают даже сами автомобилисты.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее рассказал, что водителей редко привлекают к ответственности за загрязненные естественным образом номерные знаки. При этом, по его словам, штраф за это предусмотрен.