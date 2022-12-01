Таиланд поможет России с автомобильными запчастями Посол Таиланда: Бангкок готов экспортировать автозапчасти в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бангкок готов экспортировать в Россию автозапчасти, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават. По его словам, некоторые российские компании и местные органы власти проявили интерес к покупке запчастей в Таиланде, страна ждет подробного списка по объемам и характеристикам для поставок.

Что касается универсальных запчастей, например, масляных фильтров, воздушных фильтров, резиновых деталей, а также других автомобильных аксессуаров, они уже готовы для экспорта в Россию, — добавил посол.

Ранее о поставках автомобилей в рамках меморандума о взаимопонимании договорились Иран и Россия. Соответствующее соглашение на сумму $300 млн было подписано между двумя странами. На данный момент Иран уже поставляет свои авто в Азербайджан и Армению. Также страна начала поставлять машины собственного производства в Венесуэлу, куда было направлено более тысячи иранских машин.

Крупнейшим производителем машин в республике является компания Iran Khodro. На российском рынке уже появлялась одна из ее моделей — седан Samand, созданный на базе Peugeot 405. Страна также выпускает другие автомобили на базе французских и китайских моделей.