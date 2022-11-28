Иран подписал соглашение с Россией о поставках автомобилей на $300 млн

Фото: Arnulf Stoffel/dpa/Global Look Press

Иран и Россия договорились о поставках автомобилей в рамках меморандума о взаимопонимании. Соответствующее соглашение было подписано между двумя странами, пишет Fars со ссылкой на главу иранской Ассоциации производителей автозапчастей Мохаммада Реза Наджафи Манеша.

Россия станет еще одним покупателем машин, собранных на территории Исламской Республики. Наши страны уже подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании на сумму $300, — говорится в сообщении агентства.

На данный момент Иран уже поставляет свои авто в Азербайджан и Армению. Также страна начала поставлять машины собственного производства в Венесуэлу, куда было направлено более тысячи иранских машин. Крупнейшим производителем машин в республике является компания Iran Khodro. На российском рынке уже появлялась одна из ее моделей — седан Samand, созданный на базе Peugeot 405. Страна также выпускает другие автомобили на базе французских и китайских моделей.

Iran Khodro запланировала поставки своих автомобилей в Россию на фоне обострения геополитического конфликта. Компания хотела бы занять место ушедших из страны европейских, американских, японских и корейских машин. Первой моделью будет седан Tara, созданный на платформе Peugeot 301, с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» планирует начать выпуск полностью российских автомобилей в 2025 году. Степень локализации производства на «Москвиче» будет расти максимально быстрыми темпами, а в следующем году завод произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга.