Представитель военной администрации Запорожской области заявил, что Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) могут возродить при определенном стечении обстоятельств. Еще недавно ЗАЗ можно было назвать главным автозаводом Украины. А началось все в 1960 году с поручения генсека Никиты Хрущева освоить в СССР выпуск народных автомобилей.
Начало
В далеком 1863 году голландский предприниматель Абрахам Кооп создал в Запорожье мастерские по производству сельскохозяйственной техники. Первыми «запорожцами», если так можно выразиться, стали соломорезки и разные детали для мельниц. Более известный в СССР Мелитопольский моторный завод (МеМЗ) был основан уже в 1908 году на основе предприятия, построенного голландцем. Производство автомобилей стартовало в 1960 году: первой моделью стал ЗАЗ 965, прозванный в народе «Горбатым».
Автомобиль был спроектирован по образу и подобию FIAT-600 — микролитражки, пользовавшейся бешеным спросом по всей Европе. Но полной копией «фиата» мелитопольскую машину называть нельзя: заднюю часть кузова 965-го пришлось переделать под более крупный 746-кубовый мотор, разработанный в НАМИ. Так и появилась характерная форма кузова с «горбом». Изначально 965-й разработали и хотели собирать в Москве, на МЗМА (впоследствии АЗЛК, «Москвич»), но из-за высокой нагрузки на столичное предприятие, занимавшееся в тот момент изготовлением разных версий 400-х «Москвичей», выпуск микролитражек решили начать в Мелитополе.
Главным преимуществом ЗАЗ-965 стала цена: 18 тысяч рублей. Для сравнения: «Москвич-407» на тот момент стоил 25 тысяч, «Волга» — более 50 тысяч, а до появления «Жигулей» оставалось почти 10 лет.
Автомобиль оказался крайне востребован у населения. Как показала практика, «запорожцы» получились надежными. Мотор можно было легко ремонтировать своими силами, а легкий кузов и узкая колея позволяли машине справляться даже с серьезным бездорожьем. Пиком «карьеры» 965-го стала одна из главных автомобильных ролей в комедии «Три плюс два». «Консервная банка системы „Запорожец“» — самая знаменитая фраза как раз оттуда.
Любопытные факты из биографии первого ЗАЗа:
- Это был последний советский автомобиль с дверями, открывавшимися против хода.
- Переднее и заднее стекла в ЗАЗ-965 одинаковые и взаимозаменяемые.
- Боковые воздуховоды, расположенные в задней части кузова, были сконструированы из специального термостойкого сплава и получили в народе прозвище «терки Вассермана» в честь инженера, который их разработал и внедрил.
- Всего до 1969 года построили чуть более 322 тысяч машин, часть из которых поставлялась на экспорт.
Последний в своем роде
Следующая модель «Запорожца» — 966-я — с разными модификациями (968, 968М) продержалась на конвейере рекордный срок: с 1966 по 1994 год. Это был последний серийный микролитражный автомобиль с заднемоторной компоновкой, выпускавшийся в XX веке. Принято считать, что 966-й тоже скопирован с иномарки — немецкого NSU Prinz 4 модели 1961 года. Но это не совсем корректно: первые прототипы ЗАЗ-966 были построены еще в 1960 году. Кроме того, у мелитопольской машины другие пропорции, иные компоновочные решения. А дизайн у запорожских разработчиков получился весьма современным и удачным.
Поначалу на машину ставили 30-сильный мотор от «горбатого», но уже в 1968 году появилась более мощная, 40-сильная модификация с двигателем МеМЗ‑968, разработанным там же, в Мелитополе. Конструкция подвесок спереди и сзади практически полностью перешла от 965-й модели. По сути, главным нововведением стал более просторный кузов с уже нормальными дверями, открывавшимися в «правильную» сторону.
Прозвище «ушастый» машина получила за заметные воздухозаборники в задней части машины: без них двигатель воздушного охлаждения не мог работать.
Любопытные факты о ЗАЗ-966:
- ЗАЗ-966 выпускался до 1972 года, потом появилась модель 968, которую внешне можно отличить по отсутствию имитации решетки радиатора на передке.
- Эти «Запорожцы» не продавались в южных республиках СССР: из-за особенностей мотора с воздушным охлаждением автомобиль плохо переносил жаркий климат.
- Появившаяся в 1979 и выпускавшаяся вплоть до 1994 года модель ЗАЗ-968М стала, по сути, рестайлингом 968-й и тоже быстро получила свое «погоняло» — «мыльница».
- Переднее и заднее стекла на ЗАЗ-966 (и последующих модификациях) тоже были взаимозаменяемыми.
- Некоторые 968-е действительно имели люк в полу у ног переднего пассажира. Версия, что он предназначен для зимней рыбалки, которую в свое время озвучил Джереми Кларксон, едва ли соответствует действительности. Но однозначного ответа, зачем там этот люк, нет до сих пор. Многие считают, что это технологическое отверстие, связанное с процессами грунтования кузовов на заводе. Кто-то считает, что это просто быстрый слив воды, которая могла попасть в салон в случае езды по бездорожью.
Последняя из Мелитопольчан
Вставшая в 1988 году на конвейер «Таврия» (заводской индекс 1102) стала для ЗАЗа последней моделью собственной разработки. Переднеприводную компоновку решено было разрабатывать еще в 1976 году после директивы от руководства компартии. Идейным образцом стал Ford Fiesta. От первых чертежей до воплощения прошло 12 лет.
«Таврия», по идее, была вполне современна: передний привод, поперечно расположенный спереди мотор, кузов типа хетчбэк, неплохой по тем временам дизайн. Но полноценно составить конкуренцию «Москвичам» и «Ладам» запорожская новинка так и не смогла: подвело скверное качество сборки, кроме того, примерно в те же годы появился прямой и крайне успешный конкурент от ВАЗа — «Ока». Даже появление новой кузовной модификации «Славута» не помогло модели завоевать народную любовь.
Новейшая история
С 1998 года ЗАЗ известен как крупное и современное сборочное предприятие. В 2002-м ЗАЗ вошел в состав корпорации «УкрАвто». С конвейера ЗАЗа сходили копии Daewoo Lanos, собранные крупноузловым («отверточным») способом, которые продавались в том числе и в России под марками ZAZ Chance и Chevrolet Lanos. В 2004 году на заводе освоили сборку ВАЗ-2109/099 и Opel Astra. В 2008 году Lanos был освоен по «полному циклу», со сваркой и окраской кузовов. Хороший спрос на дешевые разновидности корейской модели позволил предприятию пережить 2000-е: более половины собранных машин поставляли в Россию.
С 2010 года в Запорожье начали выпускать ZAZ Forza — копии китайского Chery A13. Но проблемы с качеством и высокие цены не позволили этой модели стать массовой. Выпуск различных версий Daewoo Lanos продолжается, в том числе и в виде машинокомплектов для отправки в Египет. После введения в 2012 году обязательного утилизационного сбора для всех автозаводов украинские машины, увы, стали в России неконкурентоспособными. А в 2014-м поставки запорожских машин в РФ прекратились полностью из-за разрыва российско-украинских экономических отношений.
Уже в 2019–2021 годах завод пытался наладить крупноузловую сборку нескольких моделей Lada, Renault и даже Kia из комплектующих, поставляемых из России, но и эти проекты большой прибыли не принесли.