Система «Запорожец»: история первого и последнего украинского автогиганта Продукция Запорожского автозавода была конкурентоспособна и современна, несмотря на обилие шутливых прозвищ

Фото: Фотохроника ТАСС

СССР. Украинская ССР. Запорожье. 1 декабря 1965 года. Новые автомобили на стоянке

Представитель военной администрации Запорожской области заявил, что Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) могут возродить при определенном стечении обстоятельств. Еще недавно ЗАЗ можно было назвать главным автозаводом Украины. А началось все в 1960 году с поручения генсека Никиты Хрущева освоить в СССР выпуск народных автомобилей.

Начало

В далеком 1863 году голландский предприниматель Абрахам Кооп создал в Запорожье мастерские по производству сельскохозяйственной техники. Первыми «запорожцами», если так можно выразиться, стали соломорезки и разные детали для мельниц. Более известный в СССР Мелитопольский моторный завод (МеМЗ) был основан уже в 1908 году на основе предприятия, построенного голландцем. Производство автомобилей стартовало в 1960 году: первой моделью стал ЗАЗ 965, прозванный в народе «Горбатым».

Автомобиль был спроектирован по образу и подобию FIAT-600 — микролитражки, пользовавшейся бешеным спросом по всей Европе. Но полной копией «фиата» мелитопольскую машину называть нельзя: заднюю часть кузова 965-го пришлось переделать под более крупный 746-кубовый мотор, разработанный в НАМИ. Так и появилась характерная форма кузова с «горбом». Изначально 965-й разработали и хотели собирать в Москве, на МЗМА (впоследствии АЗЛК, «Москвич»), но из-за высокой нагрузки на столичное предприятие, занимавшееся в тот момент изготовлением разных версий 400-х «Москвичей», выпуск микролитражек решили начать в Мелитополе.

Главным преимуществом ЗАЗ-965 стала цена: 18 тысяч рублей. Для сравнения: «Москвич-407» на тот момент стоил 25 тысяч, «Волга» — более 50 тысяч, а до появления «Жигулей» оставалось почти 10 лет.

Фото: Борис Кавашкин/РИА Новости Советский легковой малолитражный автомобиль ЗАЗ-965 «Запорожец», выпущенный Запорожским автомобильным заводом на Украине

Автомобиль оказался крайне востребован у населения. Как показала практика, «запорожцы» получились надежными. Мотор можно было легко ремонтировать своими силами, а легкий кузов и узкая колея позволяли машине справляться даже с серьезным бездорожьем. Пиком «карьеры» 965-го стала одна из главных автомобильных ролей в комедии «Три плюс два». «Консервная банка системы „Запорожец“» — самая знаменитая фраза как раз оттуда.

Любопытные факты из биографии первого ЗАЗа:

Это был последний советский автомобиль с дверями, открывавшимися против хода.

Переднее и заднее стекла в ЗАЗ-965 одинаковые и взаимозаменяемые.

Боковые воздуховоды, расположенные в задней части кузова, были сконструированы из специального термостойкого сплава и получили в народе прозвище «терки Вассермана» в честь инженера, который их разработал и внедрил.

Всего до 1969 года построили чуть более 322 тысяч машин, часть из которых поставлялась на экспорт.

Последний в своем роде

Следующая модель «Запорожца» — 966-я — с разными модификациями (968, 968М) продержалась на конвейере рекордный срок: с 1966 по 1994 год. Это был последний серийный микролитражный автомобиль с заднемоторной компоновкой, выпускавшийся в XX веке. Принято считать, что 966-й тоже скопирован с иномарки — немецкого NSU Prinz 4 модели 1961 года. Но это не совсем корректно: первые прототипы ЗАЗ-966 были построены еще в 1960 году. Кроме того, у мелитопольской машины другие пропорции, иные компоновочные решения. А дизайн у запорожских разработчиков получился весьма современным и удачным.

Поначалу на машину ставили 30-сильный мотор от «горбатого», но уже в 1968 году появилась более мощная, 40-сильная модификация с двигателем МеМЗ‑968, разработанным там же, в Мелитополе. Конструкция подвесок спереди и сзади практически полностью перешла от 965-й модели. По сути, главным нововведением стал более просторный кузов с уже нормальными дверями, открывавшимися в «правильную» сторону.

Фото: Эдуард Песов/РИА Новости Автомобили «Запорожец» модели ЗАЗ-968, выпущенные с конвейера Запорожского автомобильного завода «Коммунар», проходят испытания на дороге

Прозвище «ушастый» машина получила за заметные воздухозаборники в задней части машины: без них двигатель воздушного охлаждения не мог работать.

Любопытные факты о ЗАЗ-966:

ЗАЗ-966 выпускался до 1972 года, потом появилась модель 968, которую внешне можно отличить по отсутствию имитации решетки радиатора на передке.

Эти «Запорожцы» не продавались в южных республиках СССР: из-за особенностей мотора с воздушным охлаждением автомобиль плохо переносил жаркий климат.

Появившаяся в 1979 и выпускавшаяся вплоть до 1994 года модель ЗАЗ-968М стала, по сути, рестайлингом 968-й и тоже быстро получила свое «погоняло» — «мыльница».

Переднее и заднее стекла на ЗАЗ-966 (и последующих модификациях) тоже были взаимозаменяемыми.

Некоторые 968-е действительно имели люк в полу у ног переднего пассажира. Версия, что он предназначен для зимней рыбалки, которую в свое время озвучил Джереми Кларксон, едва ли соответствует действительности. Но однозначного ответа, зачем там этот люк, нет до сих пор. Многие считают, что это технологическое отверстие, связанное с процессами грунтования кузовов на заводе. Кто-то считает, что это просто быстрый слив воды, которая могла попасть в салон в случае езды по бездорожью.

Последняя из Мелитопольчан

Вставшая в 1988 году на конвейер «Таврия» (заводской индекс 1102) стала для ЗАЗа последней моделью собственной разработки. Переднеприводную компоновку решено было разрабатывать еще в 1976 году после директивы от руководства компартии. Идейным образцом стал Ford Fiesta. От первых чертежей до воплощения прошло 12 лет.

Фото: В. Чистяков/РИА Новости Испытания нового «Запорожца» — ЗАЗ-1102 «Таврия»

«Таврия», по идее, была вполне современна: передний привод, поперечно расположенный спереди мотор, кузов типа хетчбэк, неплохой по тем временам дизайн. Но полноценно составить конкуренцию «Москвичам» и «Ладам» запорожская новинка так и не смогла: подвело скверное качество сборки, кроме того, примерно в те же годы появился прямой и крайне успешный конкурент от ВАЗа — «Ока». Даже появление новой кузовной модификации «Славута» не помогло модели завоевать народную любовь.

Новейшая история

С 1998 года ЗАЗ известен как крупное и современное сборочное предприятие. В 2002-м ЗАЗ вошел в состав корпорации «УкрАвто». С конвейера ЗАЗа сходили копии Daewoo Lanos, собранные крупноузловым («отверточным») способом, которые продавались в том числе и в России под марками ZAZ Chance и Chevrolet Lanos. В 2004 году на заводе освоили сборку ВАЗ-2109/099 и Opel Astra. В 2008 году Lanos был освоен по «полному циклу», со сваркой и окраской кузовов. Хороший спрос на дешевые разновидности корейской модели позволил предприятию пережить 2000-е: более половины собранных машин поставляли в Россию.

С 2010 года в Запорожье начали выпускать ZAZ Forza — копии китайского Chery A13. Но проблемы с качеством и высокие цены не позволили этой модели стать массовой. Выпуск различных версий Daewoo Lanos продолжается, в том числе и в виде машинокомплектов для отправки в Египет. После введения в 2012 году обязательного утилизационного сбора для всех автозаводов украинские машины, увы, стали в России неконкурентоспособными. А в 2014-м поставки запорожских машин в РФ прекратились полностью из-за разрыва российско-украинских экономических отношений.

Уже в 2019–2021 годах завод пытался наладить крупноузловую сборку нескольких моделей Lada, Renault и даже Kia из комплектующих, поставляемых из России, но и эти проекты большой прибыли не принесли.