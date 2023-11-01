Российские автоконцерны столкнулись с проблемой доставки машин в салоны РБК: АвтоВАЗ и «Соллерс» попросили помощи властей из-за дефицита автовозов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

АвтоВАЗ и «Соллерс» обратились в Минтранс и Минпромторг с просьбой помочь решить проблему из-за резкого роста цен на доставку машин в дилерские центры, сообщил РБК. По словам источника издания, автоконцерны столкнулись с дефицитом автовозов и сложностями с их поставкой по параллельному импорту.

С начала года наблюдается критическая ситуация на рынке, связанная с перевозкой готовой продукции. <...> Тарифы на такие перевозки резко выросли, чуть ли не в два раза, — сообщил собеседник издания.

В АвтоВАЗе подтвердили, что цены на логистические услуги растут, сейчас компания рассматривает возможности компенсации этих расходов. Вырастут ли из-за этого цены на автомобили, в компании не уточнили.

Представитель «Соллерс» же сообщил, что в связи с удорожанием логистики Ульяновский автомобильный завод ввел специальную надбавку к цене автомобилей УАЗ у дилера. Компания решила частично компенсировать рост стоимости доставки машин в салоны путем надбавки в размере 50 тысяч рублей на один автомобиль.

Ранее сообщалось, что в российских салонах распродают остатки автомобилей KIA и Huyndai с наценкой примерно в 1 млн рублей. Популярные модели, такие как KIA Rio и Hyundai Solaris, уже исчезли из продажи.