KIA Rio и Hyundai Solaris исчезли из России Mash: салоны распродают остатки KIA и Huyndai в России с наценкой в миллион

Фото: vk.com/kiarussia

Последние автомобили южнокорейских брендов KIA и Hyundai перед окончательным закрытием бизнеса в России распродают в салонах с миллионной наценкой, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, российские дилеры уже меняют вывески и ассортимент на китайские марки.

По данным канала, KIA и Hyundai, которые не смогут продолжать работу в РФ из-за санкций, уступают нишу китайским конкурентам, хотя их продукция и не пользуется таким спросом.

Такие популярные модели, как KIA Rio, уже исчезли из продажи. Как сообщает Mash, в одном из столичных салонов доступны только две модели KIA: Cerato 2022 за 3 млн рублей и K5 за 3,5 млн.

Hyundai Solaris, Elantra и Sonata также исчезли из российских салонов, доступны только джипы по цене от 4,5 млн рублей. При этом на вывесках уже поменяли название на Baic. Россиянам пообещали, что не прекратят обслуживание корейских авто, но цены вырастут как минимум на 20%.

Летом 2023 года Россия стала лидером по объему закупок легковых автомобилей китайских марок. Так, в июле в РФ завезли китайских легковушек на $1,06 млрд, а в июне — на $1,03 млрд, согласно данным таможни КНР. На втором месте оказалась Великобритания, на третьем — Испания. В топ-5 также вошли Бельгия и Мексика.