Первый тест Kia Sportage V X-line: выход на новую орбиту NEWS.ru познакомился с новейшим кроссовером Kia Sportage V калининградской сборки в топовой комплектации

Фото: Пресс-служба KIA

Kia Sportage V X-line

Российское отделение Kia в середине июля опубликовало цены на новое, пятое поколение Sportage в России. Базовая машина с двухлитровым бензиновым мотором стоит от 2,3 млн рублей. Но, как это часто случается, начальные комплектации найти в продаже крайне трудно. Прилично оснащенные кроссоверы в комплектации X-line, со 190-сильным бензиновым мотором 2,5 GDi и с восьмиступенчатым «автоматом» оценены минимум в 4 054 900 рублей. Добавляем опции, накрутки дилеров и получаем реальную цену — не менее 4,5 млн. На сайте Kia в разделе «в наличии» есть машины и за 4,9 млн.

Сборку пятых «Спортажей» на «Автоторе» запустили в самом начале 2022 года и уже к марту остановили по всем известным причинам. С весны готовые кроссоверы пылились на складах дилеров: официальный старт продаж откладывали, цены не объявляли, пока, по версии продавца, не удалось сократить запасы автомобилей четвёртого поколения. И вот, с 15 июля стало возможным приобрести официальный российский Sportage с гарантией пять лет. Официальных данных, сколько кроссоверов пятого поколения успели собрать в Калининграде, нет, но, по слухам, речь идет всего о нескольких тысячах машин. На всю Россию.

Журналистам новые Sportage пока на полноценные тесты не выдают, но нам повезло. На одометре — чуть больше 100 км, с сидений пока не сняли пленку.

Карьерный рост

По габаритам пятый Sportage стремится перерасти класс компактных кроссоверов: длина кузова подросла с 4485 мм до 4660 мм, ширина — с 1855 мм до 1865 мм, высота составляет 1660 мм, что на 15 мм больше прежнего. Для сравнения: автомобиль Skoda Kodiaq, который принято считать типичным для среднего класса, длиннее всего на 30 мм.

Куда важнее, что колесная база теперь составляет 2755 мм, то есть прибавка в запасе места для ног задних пассажиров составила 85 мм. Багажник — 543 литра в версии с полноценным запасным колесом. И он и правда впечатляет, особенно в очном сравнении с машиной четвертого поколения: глубокий, объемный — в общем, нормальный грузовой отсек для семейного автомобиля. И электропривод тоже имеется, правда, с кнопки на торце пятой двери нельзя закрыть автомобиль — такую функцию имеют некоторые из конкурентов.

Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line

Дорожный просвет даже у версии X-line, стилизованной под серьезные внедорожники (отличается бамперами и выбором колесных дисков), всего 181 мм. Для города вполне достаточно, но на серьезное бездорожье лучше не выезжать. И пускай система Terrain Mode с грязевым и снежным режимами не вводит в заблуждение: по скользкому покрытию полноприводный Sportage, конечно, проедет, но по неровному — уже только на страх и риск водителя. Да и не для целины создан этот модный кроссовер: его аудитория — это молодые семьи, ценящие технологичность и яркий образ.

С последним у Sportage все в полном порядке. Когда фото нового кузова только появились в Сети, многие критиковали корейцев за авангард, нестандартное расположение фар и прочие изыски. Но живьем Sportage V, особенно в белом кузове с контрастной черной крышей и на 190-дюймовых колесных дисках с алмазной полировкой и чернением выглядит шикарно. Его хочется рассматривать. И так явно думают все, кто его видит: за время короткого тест-драйва таксисты не раз заглядывались на Sportage и чуть не провоцировали ДТП. Во время остановки на АЗС корейский кроссовер и вовсе спровоцировал затор: несколько водителей оставили машины и бросились расспрашивать нас, мол, а что, уже продают? Почем? Какой мотор? И далее по списку.

На компоновке интерьера и его оснащении корейцы, что называется, оторвались: салон нового Sportage, особенно на фоне предыдущего, радует и технологичностью, и продуманностью. В отличие от более крупного, дорогого и престижного Sorento виртуальная приборная панель здесь объединена в единый изогнутый элемент с 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы. Поддержка Apple Carplay и Android Auto, разумеется, есть. За звук в комплектации X-line отвечает восьмиполосная акустика Harman/Kardon, то есть есть и бас, и детализация, и куча настроек.

Но куда любопытнее было обнаружить несколько крайне удачных деталей, призванных улучшить повседневный быт всех пассажиров: в центральной консоли предусмотрен огромный (на фоне конкурентов) отсек для мелочей, в котором встроены два складных подстаканника. И даже если вставить туда две полулитровые бутылки или два стакана из фастфуда, еще останется достаточно места для ключей, портмоне — для всего, что может поместиться, например, в карманах джинсов. На подголовниках отформованы выемки-вешалки, на которые можно повесить пакет из супермаркета или куртку. В спинку переднего пассажирского кресла встроен не только USB-вход, но и еще один крючок для сумки. Передние кресла оснащены вентиляцией. И, само собой, в комплектацию уже включены подогревы всего и вся.

Два вместо трёх

Пятое поколение поступило в российские автосалоны исключительно с бензиновыми двигателями 150 л. с. и 190 л.с., турбодизельной модификации Kia больше не предлагает. В распоряжении NEWS.ru оказался самый мощный вариант — 2,5 GDi Smartstream, мощностью 190 л.с., максимальный крутящий момент — 242 Нм. И можно сказать, что динамики кроссоверу с такой силовой установкой, в принципе, хватает. Но, видимо в угоду экологии, восьмидиапазонный «автомат» (не «робот», а классический гидротрансформатор) настроен на максимально плавные и бережливые, бесшовные переключения, поэтому тем, кто хочет поострее, придется переключать режим движения в спортивный. Правда, кроме чуть поддержания более высоких оборотов и утяжеленного руля Sportage все равно не даст.

Разгон до 100 км/ч корейцы обещают за 9,4 секунды. По ощущениям, которые удалось получить в ходе пробной поездки, характер набора скорости можно назвать скорее уверенным, но не захватывающим. Отклик на педаль газа средняя, без задержек и без рывков. К тормозам вопросов не возникло: если и есть какие-нибудь особенности, их можно выявить только в ходе полноценного тест-драйва, на который мы, конечно же, рассчитываем в перспективе.

Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage V X-line

Подвеска настроена с явным акцентом на комфорт: машина кажется несколько валкой, в хорошем смысле, даже на 19-дюймовых дисках. Для города настройки отличные, до трассы мы, в силу крайне ограниченного времени поездки, не добрались.

Цель и средства

Kia Sportage пятого поколения производит впечатление современного дорогого автомобиля. Это уже давно не обыденный компактный класс, а явный намек на амбиции позиционироваться выше остальных. В случае с российской действительностью и актуальными (читай — безумными) ценами — скорее удачное стечение обстоятельств. За рулем Sportage вопрос «за что я заплатил почти 5 млн рублей» возникнет с меньшей вероятностью, чем, например, в том же Volkswagen Tiguan или в Toyota RAV4.

Пожалуй, единственное, чем четвертое поколение остается лучше (кроме цены), — там была возможность выбрать турбодизель.