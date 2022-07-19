Электросубсидии: обзор первого электрокроссовера Evolute i-Joy из Липецка Новый российский бренд Evolute стартует в сентябре с кроссовера i-Joy и обещает привлекательные цены по программе льготных кредитов

Фото: Пресс-служба Seres

Новый российский бренд Evolute начинает с не совсем новых электромобилей. Первая модель липецкого производства — кроссовер i-Joy. Автомобиль хорошо известен в Китае, где производится и продается с 2019 года под названием Dongfeng Fengon E3. Также под брендом Seres S3 его поставляют мелкими партиями в некоторые страны Европы — Венгрию, Словению и Нидерланды. В России на Evolute можно будет получить скидку при покупке в кредит.

Все дело в решении Минпромторга перезапустить программу льготного автокредитования. Субсидия при покупке электромобиля покроет 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. Но пока итоговую стоимость Evolute рассчитать невозможно, так как цены официально не опубликованы. В Нидерландах за Seres S3 просят около 34 тысяч евро. Если предположить, что Evolute i-Joy будет оценен в 2–2,5 млн рублей, скидка действительно делает этот электрический кроссовер интересным вариантом для тех, кто не ездит на большие расстояния.

Как у людей

По габаритам Evolute i-Joy сравним с самыми популярными в России кроссоверами вроде Hyundai Creta и Kia Seltos: 4385×1850×1650 мм, длина колесной базы — 2655 мм, причем именно этот показатель важен, поскольку иностранные коллеги в один голос отмечают: второй ряд у китайского электрокроссовера просторнее, чем у аналогов.

Дизайн Evolute i-Joy полностью повторяет изначальный Seres S3 — вполне современный, без откровенных копирований собратьев по классу. Этакое среднее арифметическое из всех компактных кроссоверов. Имеются и любопытные решения: так, задние фонари выполнены единым конструктивным элементом с пятой дверью, как на более престижных Audi Q5 и Q7.

Фото: Пресс-служба Seres Seres S3

Пятиместный салон оформлен в современном стиле — круглые воздуховоды явно подглядели у Mercedes, экран мультимедийной системы смонтирован в верхней части передней панели. Европейские обзорщики сошлись во мнении, что по большому счету и эргономика, и качество сборки Seres S3 оставляют хорошее впечатление, но удивляет отсутствие протоколов Apple Carplay и Android Auto. Впрочем, не исключено, что для российской аудитории этот исключительно программный недостаток могут устранить.

Кроме электрической версии в Китае производятся и обычные модели с традиционными ДВС и с гибридными силовыми установками. Электрическая модификация производится только с передним приводом и расположенным спереди электродвигателем. Мощность — 163 л. с., крутящий момент — 300 Нм. При массе 1665 кг такой запас мощности делает Evolute i-Joy весьма динамичным: разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды. Правда, максимальная скорость на европейских спецификациях ограничена на отметке 155 км/ч — скорее всего, Evolute получит те же настройки.

Батарея емкостью 53 кВтч позволяет, в теории, проехать до 405 км на одном заряде, однако, как подсчитали голландские коллеги с портала EV Database, в реальности можно рассчитывать на 270 км между зарядками. Причем зимой в городском режиме пробег может сократиться до 230 км, а на магистрали при движении со скоростью 110 км/ч — до 190 км.

Фото: Пресс-служба Seres Seres S3

Для заряда в Evolute i-Joy предусмотрен разъем СCS — с таким штекером кроссовер можно зарядить до 80% за 30 минут, при условии, что зарядная станция выдает необходимые 90 кВт. От бытовой сети зарядка кроссовера будет крайне медленной и может занять до 23 часов.

Электрификация всей страны

Первая модель липецкого электрогиганта выглядит вполне убедительно, в отличие от заявленных планов «Моторинвеста»: в организацию производства компания планирует инвестировать свыше 13 млрд руб. за 11 лет, а к окончанию этого срока СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов.

Последний показатель выглядит совершенно фантастическим: уровень локализации «самой русской» модели в портфолио АвтоВАЗа, Lada Granta, составлял в 2021 году всего 3280 баллов. Lada Vesta, сборка которой отложена до 2023 года, — 3200 баллов. До начала всем известных событий доля импортных компонентов в российских моделях была крайне высока.

«Моторинвест» готов развивать компонентную базу: так, в Липецкой области уже работает предприятие «Энергия», производящее литий-ионные АКБ меньшей емкости для бытовой техники и электросамокатов. Кроме того, Росатом готовится запустить сразу несколько крупных производств батарей в Москве и Калининграде.

Фото: Пресс-служба Seres Seres S3

Но куда большей проблемой для Evolute может стать неразвитая инфраструктура: по данным Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры на январь 2022 года, в России установлено около 1500 зарядок для электрокаров и большая часть сконцентрирована в крупных городах. В Москве, как обещает столичный дептранс, к концу 2022 года будет работать 250 пунктов подзарядки. Для сравнения: в Китае, по данным на 2021 год, общедоступных зарядных установок уже более 1,4 миллиона.

Ранее NEWS.ru провел собственное исследование и подсчитал, сколько сегодня стоит эксплуатация электромобиля в России в сравнении с авто, оснащенными двигателями внутреннего сгорания. Оказалось, что по сумме трат на зарядку, обслуживание, страхование и налоги электромобиль обходится дешевле, но не столь значительно, как может показаться.