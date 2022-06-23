В поисках розетки: считаем расходы на содержание электромобиля В России растет ассортимент электрокаров на «вторичке»

Фото: Пресс-служба Kia

Хотим мы того или нет, электромобили пришли в нашу жизнь надолго. Уже сейчас на рынке немало предложений электрокаров с небольшим пробегом, сопоставимых по стоимости с бестселлерами из мира ДВС. Сколько сегодня стоит эксплуатация электромобиля в России в сравнении с традиционной техникой? NEWS.ru провел собственное исследование.

В качестве отправной точки для сравнения возьмем довольно популярный сейчас автомобиль с ДВС. Кроссовер Geely Coolray — он доступен в салонах, его охотно раскупают. Один из самых популярных автомобилей из Китая на нашем рынке. Его стоимость с учетом максимальных скидок начинается от 1 879 990 рублей. В этом же диапазоне можно найти сразу несколько подержанных, но достаточно актуальных электромобилей. Это и Tesla Model 3, и «второй» Nissan Leaf, и электрический Volkswagen Golf. Однако, пожалуй, ближе всего к бензиновому кроссоверу двух-трехлетний электрический Kia Niro с 204-сильным двигателем и пробегом не более 60 тыс. км.

Kia e-Niro, как его принято называть в Европе (или Kia Niro EV в Азии и Северной Америке), — тоже кроссовер, примерно в тех же размерах, с тем же типом привода (2WD), что и Geely Coolray. Да, он заметно мощнее 150-сильного «китайца», однако только эта модификация оснащается батареей емкостью 64 кВт*ч. Она обеспечивает сопоставимый с Coolray (объем топливного бака — 45 л) запас хода на одной зарядке — 455 км по WLTP. Для электромобилей это очень важный параметр с точки зрения потребительских качеств. Он гораздо лучше, чем мощность, способствует приведению обоих типов транспортных средств к единому знаменателю.

Правда, всегда нужно делать скидку на методику. WLTP — не самая объективная, но глобально пока наиболее распространенная. Локальные системы подсчета более точны. Американская ЕРА, в частности, декларирует для Kia e-Niro 385 км на полной зарядке.

Также, чтобы «сравнивать сравнимое», ограничим срок пользования, скажем, тремя годами — стандартная гарантия на новую машину. Это довольно показательный отрезок времени, в течение которого к автомобилю полностью привыкаешь и он уже начинает тебе надоедать. А пробег пусть будет 15 тыс. км в год. По мнению большинства аналитиков, примерно столько проезжает в среднем российский автомобилист.

Фото: Пресс-служба Kia

Налоги

С транспортным налогом на электромобили в России ситуация неоднозначная, поскольку отдана на откуп региональным властям. Это значит, что каждый субъект Федерации сам принимает решение о необходимости его взимания и размере ставки. Так, например, в столице законом города Москвы № 29 от 20.11.2019 начиная с 1 января 2020 года до 1 января 2025-го физические лица, владеющие транспортными средствами, оснащенными исключительно электрическими двигателями, освобождены от уплаты налога. Однако это совершенно не означает, что в следующем году или, допустим, в 2024-м не может появиться закон, отменяющий данную льготу по каким-либо очень веским причинам.

Примеру столицы последовало несколько регионов. Одни из них полностью обнулили ставку, другие так или иначе ее сократили. Поэтому для уточнения ситуации в каждом конкретном субъекте Федерации следует обращаться в местную налоговую инспекцию. Но если бы в Москве (используем Москву, как один из самых «дорогих» регионов) налог продолжал взиматься, владельцы Geely Coolray и Kia e-Niro заплатили бы в 2022 году соответственно 5250 руб. и 13 260 руб. За три года, если ставка не поменяется, это 15 751 руб. и 39 780 руб. Разница более чем в два раза, но это пока только налоги.

Страхование

Рассчитать более-менее точно стоимость каско в современных реалиях тотальной страховой разнузданности просто физически невозможно. Цифры могут быть как совершенно заоблачные, так и удивительно низкие. К тому же о существовании модели Niro в линейке Kia знают лишь единицы страховщиков, а о ее электрической версии — похоже, никто. Поэтому данный пункт пропустим, посчитав его паритетным. А вот с ОСАГО картина формируется следующая. Опять же за базу расчета берем столицу. В качестве водителя — идеального среднестатистического московского автомобилиста-единоличника 40 лет от роду, много лет практикующего безаварийную езду.

За страхование Kia e-Niro в рамках тарифного коридора ему придется отдать от 2681 руб. до 7209 руб. За Geely Coolray — от 2346 руб. до 6308 руб. За три года это (по среднему значению) 14 835 руб. и 12 981 руб.

Фото: shutterstock

Техническое обслуживание

Здесь уже так линейно посчитать не получится, поскольку машины и технически довольно разные, и возраста неодинакового. Однако все в наших руках. Для Geely Coolray производитель требует проводить регламентные ТО каждые 10 тыс. км или раз в год — в зависимости от того, что наступит раньше. Значит, исходя из условий задачи, бензиновый кроссовер должен появиться в сервисе четыре раза, пройдя строго обозначенный курс технологических процедур.



Фото: geely-motors.com

Их стоимость, так же как и стоимость расходных материалов и запчастей, у дилеров различается, но в среднем такова:

ТО1 — 12 тыс. руб.

ТО2 — 20 тыс. руб.

ТО3 — 15 тыс. руб.

ТО4 — 30 тыс. руб.

В сумме — 77 тыс. руб.

Что же за это время нужно будет сделать с Kia e-Niro? Да, считай, ничего. Электромобилю не нужно менять моторное масло, масляный, топливный и воздушный фильтры, свечи зажигания, а на более длительных дистанциях — приводные ремни, масло в коробке и все прочие компоненты, связанные с ДВС.

Из расходников ему остается, во-первых, подвеска и вентиляция салона (с салонным фильтром), но стоимость их обслуживания у машин аналогичного класса вне зависимости от типа силовой установки (ДВС или электро-) мало отличается, поэтому ее бессмысленно брать в расчет. Во-вторых, тормозные колодки, диски. У электромобилей они служат существенно дольше (до 1,5–2 раз), поскольку используется система рекуперации торможения. Хотя сами детали зачастую точно такие же, как и в автомобилях с ДВС. То есть их цена тоже сравнима. В-третьих, тормозная жидкость. В электромобилях она меняется в соответствии со стандартным регламентом — один раз в два года. Стоимость замены едва ли превысит 5000 руб. В-четвертых, раз в три года или каждые 45 тыс. км по рекомендации Kia надо менять охлаждающую жидкость. От ее состояния напрямую зависит срок службы и эффективность аккумуляторной батареи. Этот регламент нельзя ни в коем случае прозевать. Максимальная цена данной услуги, которую нам удалось выяснить в Москве, — 12 тыс. руб. В-пятых, никуда не деться от замены масла в редукторе привода. Операция выполняется на пробегах в районе 60–70 тыс. км. Обойдется владельцу примерно в 15 тыс. руб. Итого, даже учитывая, что у нас электромобиль с пробегом, за три года — 32 тыс. руб.

Фото: Пресс-служба Kia

Естественно, в случае непредвиденных поломок, ДТП и т. п. вещей не только придется много платить, но еще и голову ломать — кто со всем этим справится. Но от любого дорогостоящего форс-мажора не застрахован и владелец автомобиля. При этом финансовые последствия таких событий и предугадать, и тем более сравнивать невозможно.

Еще нужно учитывать износ аккумуляторной батареи. Сейчас АКБ стали гораздо надежнее, поэтому спокойно служат до 300 тыс. км (естественно, при правильном обращении) — в принципе, как обычный современный ДВС. Но их емкость в процессе эксплуатации сокращается, поэтому за каждые 100 тыс. км электромобили теряют до 5% запаса хода. Впрочем, и у двигателей внутреннего сгорания со временем растет расход топлива.

Энергозатраты

В расчете затрат на топливо и электричество будем отталкиваться от паспортных данных. Geely Coolray работает на бензине АИ-95 и тратит, по данным производителя, в смешанном цикле 6,4 л на 100 км пути. То есть на 45 000 км за три года ему потребуется 2880 л горючего. При средневзвешенной цене на июнь 52 руб. за литр — это 149 760 руб.

Фото: geely-motors.com

С электромобилем так однозначно посчитать затраты труднее: тарифы на электроэнергию зависят от времени суток, от регионов, от оператора зарядной станции. Например, в Московской области, заряжаясь от розетки в доме, где установлены стационарные электроплиты, по ночному тарифу (с 23:00 до 07:00) за 1 кВт*ч с 1 июля надо будет платить 2,11 руб.

А на 50-киловаттной экспресс-зарядке постоянного тока в центре столицы за тот же киловатт могут запросить и 18 руб. Поэтому давайте считать по максимуму — пусть 18 руб. В конце концов, всем хочется заряжаться как можно быстрее. Это значит, что с расходом (по данным производителя) 16,2 кВт*ч на 100 км владельцу Kia e-Niro придется заплатить за три года 131 220 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia

Выводы

Суммируя все цифры, получаем, что эксплуатация электромобиля обходится дешевле даже при максимальных допущениях: 217 835 руб. за три года (с учетом пока обнуленного налога) против 255 492 руб. Но дешевле, в общем-то, незначительно. Конечно, за счет всевозможных ухищрений с зарядкой можно сэкономить больше. Заметно больше. Но стоит ли игра свеч? Понятно, что в зимний период и на высоких скоростях расход электроэнергии у любого электромобиля увеличивается, что фокусы с зарядкой из дома по ночному тарифу не всем доступны и довольно обременительны, что поиски свободных зарядных станций и собственно зарядка на них отнимает огромное количество времени, что нужно всегда быть начеку и внимательно следить за запасом хода, поскольку ток может закончиться как-то совершенно неожиданно вдали от любых доступных источников электроэнергии. Ради чего все это? Если вы можете себе убедительно ответить на этот вопрос, четко сказав ради чего, тогда, пожалуй, стоит поэкспериментировать. Если нет, лучше остаться верным классике.

Впрочем, московские власти пока не отменили бонус для водителей электрокаров, который для многих может стать решающим: парковка в Москве для настоящих электромобилей бесплатна. Даже в центре.