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29 июля 2025 в 15:21

Автоэксперт ответил, сократит ли ответственность за опасную езду число ДТП

Автоэксперт Хайцеэр: уголовная ответственность за опасную езду снизит число ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовная ответственность за опасную езду поможет снизить количество ДТП в России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, агрессивное вождение представляет серьезную угрозу для безопасности на дорогах и нередко приводит к летальным исходам.

Каждое агрессивное, хамское вождение может привести к смертельным случаям. Каждый случай опасной езды знаковый. Последствия, к которым могут привести горе-водители, практикующие опасное вождение всегда весьма печальные. И часто это заканчивается смертельными случаями. Именно поэтому их начали отслеживать и камеры, и сотрудники автоинспекции. Хотя здесь весьма много расплывчатых критериев, тем не менее они стараются урезонить таких водителей. Полгода назад был принят закон. Добропорядочным гражданам, наверное, удается вправить мозги, а хамов ничего не трогает, — высказался Хайцеэр.

Ранее стало известно, что российские суды начали активно применять уголовную статью за опасное вождение, включая дрифтинг и хулиганство на дорогах. Впервые за долгое время водителей стали привлекать по статье 267.1 УК РФ, которая до этого практически не использовалась. В различных регионах страны нарушителям уже выносят приговоры, предусматривающие как крупные штрафы, так и реальные сроки лишения свободы.

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