Топ-5 самых популярных дизельных автомобилей возглавили BMW

https://static.news.ru/photo/ef999f90-8d13-11ea-b1a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Автомобили BMW оказались самыми популярными в России среди машин с дизельным двигателем. Соответствующий рейтинг подготовили аналитики агентства «Автостат».

По итогам первого квартала этого года российские дилеры реализовали 8 тысяч машин этого немецкого производителя. На втором месте оказались авто Mercedes-Benz — 3,4 тысячи реализованных машин. Третье место у автомобилей Toyota и Volkswagen — по 3,4 тысячи. Замкнул пятёрку лидеров японский бренд Mitsubishi с показателем 2,3 тысячи машин.

Всего с начала года в России было продано 31,3 тысячи машин с дизельным двигателем. Объёмы их реализации, как отмечают аналитики, выросли сильнее, чем весь российский рынок. Рост составил +2%.

Ранее эксперты составили рейтинг автомобилей, которые покрываются ржавчиной уже через три года после покупки. Наиболее проблемным для владельцев специалисты признали УАЗ «Патриот». В этот список также были включены Lifan X60, LADA Granta и Renault Duster, писал NEWS.ru.