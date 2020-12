Серхио Перес станет основным пилотом «Ред Булл» в сезоне-2021

Перес заменит в качестве боевого пилота представителя Таиланда Александера Албона, который останется в команде в качестве тестового и резервного гонщика. Партнёром Переса станет Макс Ферстаппен.

