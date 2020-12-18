Серхио Перес станет основным пилотом «Ред Булл» в сезоне-2021

В минувшем сезоне «Формулы-1» Перес выступал за «Рейсинг Пойнт». Гонщик сумел занять четвёртое место в зачёте пилотов. В декабре мексиканец победил на Гран-при Сахира — это стала его первая гонка «Формулы-1» в карьере. Также Перес выступал в «Формуле-1» за «Заубер» и «Макларен».
Ранее NEWS.ru писал, что на заключительном, 17-м этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» выиграл нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
В субботу, 12 декабря, он победил в квалификации. На втором месте финн Валттери Боттас из «Мерседеса», на третьем — его партнёр по команде чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который недавно перенёс COVID-19.