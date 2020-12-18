Серхио Перес станет основным пилотом «Ред Булл» в сезоне-2021

https://static.news.ru/photo/ab567a52-414e-11eb-89d8-fa163e074e61_660.jpg Серхио Перес Фото: instagram.com/schecoperez

Мексиканец Серхио Перес будет основным пилотом «Ред Булл» в сезоне-2021, следует из сообщения пресс-службы команды «Формулы-1».

Перес заменит в качестве боевого пилота представителя Таиланда Александера Албона, который останется в команде в качестве тестового и резервного гонщика. Партнёром Переса станет Макс Ферстаппен.

Christian on @SChecoPerez joining the Team for 2021 #HolaCheco More here https://t.co/tbZ5WajmQC pic.twitter.com/XkR8IJM7cd — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2020

В минувшем сезоне «Формулы-1» Перес выступал за «Рейсинг Пойнт». Гонщик сумел занять четвёртое место в зачёте пилотов. В декабре мексиканец победил на Гран-при Сахира — это стала его первая гонка «Формулы-1» в карьере. Также Перес выступал в «Формуле-1» за «Заубер» и «Макларен».

Ранее NEWS.ru писал, что на заключительном, 17-м этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» выиграл нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В субботу, 12 декабря, он победил в квалификации. На втором месте финн Валттери Боттас из «Мерседеса», на третьем — его партнёр по команде чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который недавно перенёс COVID-19.