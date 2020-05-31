«Росгонки» заработали 326 млн рублей на проведении «Формулы-1» в 2019 году

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Компания «Росгонки», которая является оператором российского этапа «Формулы-1», за 2019 год получила чистую прибыль в 326,1 млн рублей.

При этом в 2018 году у компании был убыток в 207,9 млн рублей, сообщает "РБ-Бизнес«.Таким образом выручка российского оператора «Формулы» в 2019 году выросла на 35% и составила 4,4 млрд рублей.

Российский этап Гран-при «Формулы-1» пройдет в нынешнем сезоне пройдёт на автодроме в Сочи с 24 по 27 сентября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, замминистра спорта РФ Одес Байсултанов и бывший замминистра спорта Наталья Паршикова вошли в состав наблюдательного совета АНО «Росгонки», которая является промоутером Гран-при России «Формулы-1» на трассе в Сочи.