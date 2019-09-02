Французский производитель Renault может покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2020.
Владелец «Формулы-1» Liberty Media и Международная автомобильная федерация (FIA) обсуждают условия новых контрактов с командами, которые будут действовать с 2021 года. Кроме того, с этого же года вступит в силу новый технический регламент, определяющий уровень расходов команд.
В связи с этими обстоятельствами руководство Renault сомневается в целесообразности участия в чемпионате, сообщает Forbes со ссылкой на внутренние документы команды.
Француз Окон подписал контракт с командой «Формулы-1» Renault, писал News.ru.