https://static.news.ru/photo/6d58864e-ce24-11e9-919a-fa163e074e61_660.jpg Фото: picture alliance/Global Look Press

Французский производитель Renault может покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2020.

Владелец «Формулы-1» Liberty Media и Международная автомобильная федерация (FIA) обсуждают условия новых контрактов с командами, которые будут действовать с 2021 года. Кроме того, с этого же года вступит в силу новый технический регламент, определяющий уровень расходов команд.

В связи с этими обстоятельствами руководство Renault сомневается в целесообразности участия в чемпионате, сообщает Forbes со ссылкой на внутренние документы команды.

Француз Окон подписал контракт с командой «Формулы-1» Renault, писал News.ru.