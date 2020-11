Раньше надо было: Квят на Гран-при Эмилии-Романьи был неподражаем

Разбирать воскресную гонку не хочется, как мы и предполагали, «Мерседес» досрочно завоевал Кубок конструкторов, Льюис Хэмилтон продолжает устанавливать новые мировые и личные рекорды, в спину ему дышит коллега Валттери Боттас, правда вот третьим стал не Макс Ферстаппен из «Ред Булла», а Даниэль Риккардо из «Рено». Хуже всех, конечно, стало французу Пьеру Гасли, который первым снялся с трассы, по чьим следам в итоге последовал и голландец. В остальном, гонка прошла довольно обыденно.

После того, как напарник Квята объявил о невозможности продолжать соревнование, россиянин будто поверил в себя, выбрав себе конкурента — Александера Албона. Между соперниками завязалась активная борьба, обгоняя друг друга на поворотах. Но Квяту по-настоящему удалось удивить всех: россиянин сначала чудом не сломал себе переднее антикрыло, затем отстал на четыре секунды и успешно их отыграл, что помогло ему переместиться на восьмое место в таблице. Но дальше 26-летнему спортсмену Фортуна не просто подмигнула, она простелила ему ковровую дорожку. Тот самый Макс Ферстаппен, который в идеале должен был финишировать в тройке лидеров, сошёл с дистанции, чем обеспечил успех российского пилота.