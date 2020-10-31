Раньше надо было: Квят на Гран-при Эмилии-Романьи был неподражаем

Прошедший уик-энд российский автогонщик Даниил Квят из «Альфа Таури» должен был, как обычно, проиграть своему напарнику Пьеру Гасли и вновь получить шквал критики в свой адрес. Однако у итальянского Гран-при Эмилии-Романьи были свои планы. NEWS.ru рассказывает, повлияет ли результат на дальнейшую судьбу россиянина в «Королевских гонках».

Разбирать воскресную гонку не хочется, как мы и предполагали, «Мерседес» досрочно завоевал Кубок конструкторов, Льюис Хэмилтон продолжает устанавливать новые мировые и личные рекорды, в спину ему дышит коллега Валттери Боттас, правда вот третьим стал не Макс Ферстаппен из «Ред Булла», а Даниэль Риккардо из «Рено». Хуже всех, конечно, стало французу Пьеру Гасли, который первым снялся с трассы, по чьим следам в итоге последовал и голландец. В остальном, гонка прошла довольно обыденно.

После того, как напарник Квята объявил о невозможности продолжать соревнование, россиянин будто поверил в себя, выбрав себе конкурента — Александера Албона. Между соперниками завязалась активная борьба, обгоняя друг друга на поворотах. Но Квяту по-настоящему удалось удивить всех: россиянин сначала чудом не сломал себе переднее антикрыло, затем отстал на четыре секунды и успешно их отыграл, что помогло ему переместиться на восьмое место в таблице. Но дальше 26-летнему спортсмену Фортуна не просто подмигнула, она простелила ему ковровую дорожку. Тот самый Макс Ферстаппен, который в идеале должен был финишировать в тройке лидеров, сошёл с дистанции, чем обеспечил успех российского пилота.

Running P2 with 12 laps to go at Imola - and disaster strikes for Max Verstappen #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/TDNzPHPdYq — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Да и команда не оплошала — механики вовремя призвали Квята добраться до пит-стопа и сменить шины. Если бы гонщик не прислушался к словам инженеров, вероятно, четвёртым бы он точно не стал, но зато был бы единственным гонщиком, который использует старые шины. Албон, кстати, так и поступил, в итоге полностью провалившись и финишировал последним, 15-м.

И вроде бы случай сыграл своё дело лучше всех, но Квят потряс своей отличной реакцией от поворота к повороту. И вот пока все пилоты медленно, но верно пытались разобраться со своими покрышками, Даниил не просто рвал, он обогнал ближайшего соперника Шарля Леклера из «Феррари». Но само это действие казалось безумным — Квят находился так близко к сопернику, что болиды едва «не поцеловались». А когда ситуация с шинами у пилотов разрешилась, было поздно. Россиянин был вне зоны досягаемости.

Единственный, кому удалось противостоять российскому гонщику (не берём Хэмилтона и Боттаса, с ними и так всё ясно), оказался Риккардо, который на своих изношенных шинах всё-таки финишировал третьим. А ведь Квят как никогда был близок в четвёртый раз в своей карьере в «Формуле-1» подняться на пьедестал почёта.

Тем не менее, Даня финишировал как надо, принёс очки команде, но веру это в него не вернуло, причём ни своего руководства, ни руководства со стороны соперников.

Даниил Квят Hasan Bratic/Global Look Press

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко по итогам Гран-при заявил, что сильное выступление российского гонщика не отразится на шансах пилота остаться в «Альфа Таури» на следующий сезон.

Это было очень хорошее выступление. Но оно не поможет ему позиционировать себя с прицелом на будущее, — приводят слова Марко Sky.

И как бы не хотелось, чтобы слова австрийца были его глупой выдумкой, к сожалению, это чистая правда. Одна удачная гонка не может перекрыть все недочёты почти прошедшего сезона. Даже если в оставшихся Гран-При (осталось четыре гонки) Даниил будет показывать плюс-минус подобный результат, руководство не пересмотрит своё решение.

Всё это похоже на драматичное кино. Пилот, с которым почти расстались, борется до конца и пытается доказать, какую ошибку руководство намерено совершить. Не хватает только драмы влюблённых для полноты картины.

Но нам, российским болельщикам, только и остаётся радоваться таким вот единичным случаям его победы. А Квят, в свою очередь, кажется, всё-таки держит своё слово. Он действительно выжимает по максимуму. Но, как в известном меме: «А всё уже, раньше надо было говорить о том, о сём».