Ралли «Шёлковый путь»-2020 отменено

https://static.news.ru/photo/27bd8372-a0c5-11ea-a5fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ma Ning/Xinhua/Global Look Press

Ралли-марафон «Шёлковый путь» в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба гонки.

В сообщении отмечается, что 27 мая председатель Организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа ежегодного международного ралли «Шёлковый путь» Дмитрий Чернышенко поддержал предложение Министерства спорта России и Российской Автомобильной Федерации об отмене соревнования в 2020 году.

Руководитель проекта Владимир Чагин заявил, что организаторы осознают, что ситуация в мире по-прежнему очень непростая.

В большинстве регионов России продолжают действовать карантинные меры, ограничено международное авиационное и наземное сообщение, не сняты ограничения на проведение спортивных соревнований. Учитывая сложившуюся ситуацию, завершение подготовительных мероприятий и проведение ралли не представляется возможным, — сказал он.

В марте сообщалось, что ралли-рейд «Шёлковый путь — 2020» полностью пройдёт на территории России из-за распространения инфекции коронавируса. Из маршрута были исключены Китай и Казахстан. Гонка должна была пройти с 2 по 11 июля. Старт планировался на Красной площади с финишем в Казани, писалNEWS.ru.