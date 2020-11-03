Монголия пожаловалась в ООН на пилота «Формулы-1» за оскорбление

https://static.news.ru/photo/fc87fb82-1dfc-11eb-8541-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Pool/Mark Thompson/Global Look Press

Правительство Монголии обратилось в ООН в связи с оскорблением со стороны пилота «Формулы-1» команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Власти страны призывают принять меры в отношении спортсмена, его команды и спонсоров.

В государстве считают слова гонщика проявлением дискриминации по этническому признаку и расизма, передаёт RaceFans.

Инцидент произошёл во время практики Гран-при Португалии. Ферстаппен и Лэнс Стролл столкнулись во второй сессии свободных заездов. Пилот «Ред Булл» среди прочих ругательств в адрес своего оппонента употребил слово «монгол», явно придав ему оскорбительный окрас.

Как писал NEWS.ru, ранее министр культуры Монголии Унро Янчив и организация Mongol Identity раскритиковали пилота.