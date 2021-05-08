Мазепин объяснил причину преклонения колена на этапе Гран-при «Формулы-1»

Участники «Королевских гонок» продолжают проводить акции против расизма и дискриминации. Причиной подобной формы выражения позиции является убийство Джорджа Флойда 25 мая 2020 года. Тогда белый полицейский Дерек Шовин прижал шею афроамериканца коленом к асфальту и продержал его в таком положении почти восемь минут.
Ранее сообщалось, что по итогам прошедшего этапа чемпионата Мазепин финишировал последним, заняв 19-е место. Победителем стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Следом за ним расположился главный конкурент из «Ред Булла» Макс Ферстаппен.