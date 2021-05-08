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Мазепин объяснил причину преклонения колена на этапе Гран-при «Формулы-1»

12:06, 10 мая 2021
Никита Мазепин Никита Мазепин Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин объяснил, почему преклонил колено на Гран-при «Формулы-1», прошедшем в Барселоне. Ранее автогонщик никогда не участвовал в подобной акции.

Перед гонкой я решил встать на одно колено в знак уважения к тем, кто потерял жизнь 76 лет назад в войне, — написал Мазепин на своей странице в Twitter.

Участники «Королевских гонок» продолжают проводить акции против расизма и дискриминации. Причиной подобной формы выражения позиции является убийство Джорджа Флойда 25 мая 2020 года. Тогда белый полицейский Дерек Шовин прижал шею афроамериканца коленом к асфальту и продержал его в таком положении почти восемь минут.

Ранее сообщалось, что по итогам прошедшего этапа чемпионата Мазепин финишировал последним, заняв 19-е место. Победителем стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Следом за ним расположился главный конкурент из «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

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