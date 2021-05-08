Мазепин объяснил причину преклонения колена на этапе Гран-при «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/3f2c4c80-b16f-11eb-8e25-96000091f725_660.jpg Никита Мазепин Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин объяснил, почему преклонил колено на Гран-при «Формулы-1», прошедшем в Барселоне. Ранее автогонщик никогда не участвовал в подобной акции.

Перед гонкой я решил встать на одно колено в знак уважения к тем, кто потерял жизнь 76 лет назад в войне, — написал Мазепин на своей странице в Twitter.

In my actions before the race i decided to kneel to show to respect to those, who have lost their lives 76 years ago in the war. #9thMay pic.twitter.com/zemHtknQR9 — Nikita Mazepin (@nikita_mazepin) May 9, 2021

Участники «Королевских гонок» продолжают проводить акции против расизма и дискриминации. Причиной подобной формы выражения позиции является убийство Джорджа Флойда 25 мая 2020 года. Тогда белый полицейский Дерек Шовин прижал шею афроамериканца коленом к асфальту и продержал его в таком положении почти восемь минут.

Ранее сообщалось, что по итогам прошедшего этапа чемпионата Мазепин финишировал последним, заняв 19-е место. Победителем стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Следом за ним расположился главный конкурент из «Ред Булла» Макс Ферстаппен.