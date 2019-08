Такой подарок пресс-служба команды сделала после того, как в июне британка Сара Хартли опубликовала видео, где её сын Логан в картонной коробке имитирует пилота «Макларена» Ландо Норриса. Ролик моментально стал популярным, после чего семью Сары пригласили на завод команды в Уокинге. Логану показали настоящий болид команды и подарили юному фанату копию картонного болида.

Remember little Logan, who melted our hearts with his amazing @LandoNorris inspired cardboard racing box? Well, we were so impressed we invited Logan and his family to the MTC to see the real thing and to bring the now-famous box in for a few upgrades. #FansLikeNoOther pic.twitter.com/4BYNM38K00