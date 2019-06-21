https://static.news.ru/photo/73f752fe-9414-11e9-8c39-fa163e074e61_1024.jpg HOCH ZWEI/Global Look Press Фото: Сергей Сироткин

Российский пилот SMP Racing Сергей Сироткин стал резервным гонщиком команды «Формулы-1» «Макларен».

«Макларен» — легендарная команда, и я очень рад возможности поработать с этим коллективом, присоединиться к их истории, — цитирует россиянина пресс-служба SMP Racing.

В ноябре прошлого года гонка в Абу-Даби стал последней для Сироткина в качестве боевого пилота.

«Макларен» на данный момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов «Формулы-1», имея в активе 30 очков.

Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Себастьян Феттель может завершить карьеру в 2019 году, писал News.ru.