Российский пилот SMP Racing Сергей Сироткин стал резервным гонщиком команды «Формулы-1» «Макларен».
«Макларен» — легендарная команда, и я очень рад возможности поработать с этим коллективом, присоединиться к их истории, — цитирует россиянина пресс-служба SMP Racing.
В ноябре прошлого года гонка в Абу-Даби стал последней для Сироткина в качестве боевого пилота.
«Макларен» на данный момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов «Формулы-1», имея в активе 30 очков.
Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Себастьян Феттель может завершить карьеру в 2019 году, писал News.ru.