Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3fe0531e-33a8-11eb-8e6d-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: HOCH ZWEI/Pool/xpbimages.com/Global look Press

Тест на коронавирус семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона показал положительный результат.

Информацию о заражении гонщика подтвердили FIA, «Формула-1» и команда «Мерседес», отметив, что он сдал обязательный предсоревновательный ПЦР-тест для Гран-при Сахира.

В соответствии с протоколами COVID-19 и принципами органов общественного здравоохранения Бахрейна сейчас он изолирован, — говорится в сообщении FIA.

В связи с подтверждённым диагнозом Хэмилтон не выступит на Гран-при Сахира, который пройдет в Бахрейне с 4 по 6 декабря.

По данным пресс-службы команды «Мерседес», на прошлой неделе гонщик сдал три теста, результаты которых были отрицательными. Однако 1 декабря он почувствовал лёгкие симптомы заболевания, после чего решил ещё раз сдать анализы.

Ранее NEWS.ru писал, что британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна. Лучший круг гонщик проехал за 1 минуту 27,264 секунды.