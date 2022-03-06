Красный флаг: как «Формула-1» лишилась единственного россиянина

Пилот Haas Никита Мазепин покидает «Формулу-1». Антироссийская истерия предсказуемо не миновала и «королевские автогонки»: американская команда избавилась и от пилота, и от своего генерального спонсора «Уралкалия». Рассказываем подробнее о решении, а также вспоминаем о том, как Мазепин выступал в «Формуле-1».

Сжечь мосты

После начала спецоперации на Украине российский спорт начали не то что душить, а скорее сжигать его в печи, а пепел развеивать по ветру. Страна потеряла право на проведение всех международных соревнований и оказалась практически полностью лишена представительства спортсменов на международной арене. Исключением являются теннис, велоспорт и автоспорт, где с массой оговорок и условий россияне всё-таки могут принимать участие в соревнованиях.

Международная автомобильная федерация (FIA) 4 марта выкатила список требований для спортсменов из России и Белоруссии, которые хотят выступать в турнирах под эгидой организации («Формула-1» среди них присутствует). Документ оказался набором жёстких правил, по которым гонщикам нужно было воздержаться от комментариев на тему происходящего на Украине, а также от упоминания о своём гражданстве даже в соцсетях и в любом другом месте за пределами автодромов.

Мазепин был готов принять правила игры, но Haas всё равно решила не рисковать. Спустя сутки команда не только объявила о расторжении контракта с пилотом, но и заявила об отказе от сотрудничества со своим генеральным спонсором — российской компанией «Уралкалий». Изначально Haas планировал лишь убрать все упоминания о производителе удобрений с болидов, но, видимо, этого оказалось недостаточно. Кстати, заместителем совета директоров «Уралкалия» является миллиардер Дмитрий Мазепин, отец российского гонщика.

Я очень расстроен новостью о расторжении моего контракта с «Формулой-1». Я понимаю и осознаю все сложности, но вынужден констатировать, что решение FIA, так же как и моя полная готовность принять предложенные условия, чтобы продолжить сотрудничество, были полностью проигнорированы и не последовало никаких встречных шагов, — заявил Мазепин-младший.

nikitamazepin.com

Вдали от подиума

Будет большим преувеличением сказать о том, что в лице Мазепина «Формула-1» потеряла значимую фигуру. Россиянин дебютировал в «королевских автогонках» в прошлом сезоне и в первой же гонке на Гран-при Бахрейна сошёл с дистанции на стартовом круге. Россиянин не справился с управлением, вылетел за пределы трассы и так повредил болид, что тут же закончил выступление.

В остальных гонках дела у Мазепина шли не намного лучше. За весь сезон он так и не смог набрать ни одного очка, четырежды не доезжал до финиша, а наилучшим результатом россиянина стало 14-е место на Гран-при Азербайджана. Та гонка получилась довольно-таки странной и драматичной: Мазепину удалось обогнать самого Льюиса Хэмилтона.

Большие надежды российские болельщики возлагали на домашнее Гран-при в Сочи, однако и там Мазепин не блеснул. Спортсмен пришёл к финишу 18-м, но остался доволен своим выступлением.

Было весело, классно, что удавалось обогнать некоторые машины, которые я даже не мечтал обогнать, например Ferrari, — говорил Мазепин.

Болиды у Haas, действительно, оставляли желать лучшего, ведь напарник россиянина Мик Шумахер также не смог набрать за сезон ни одного очка. Однако немец всё же смог обойти Мазепина по дополнительным показателям и занял 19-е место в общем зачёте, Мазепин оказался на предпоследней, 20-й позиции. Худшим стал Роберт Кубица из Alfa Romeo, который, правда, провёл всего две гонки. Несмотря ни на что, Haas планировал продолжить сотрудничество с Мазепиным. Выгонять до известных событий его никто не собирался.

Российский след

Новый сезон «Формулы-1» снова не будет представлен российскими пилотами, всего же наших соотечественников в «королевских автогонках» вместе с Мазепиным было четверо.

Началась российская история с Виталия Петрова, который с 2010 по 2012 год провёл в «Формуле-1» целых три сезона. Он выступал за Renault и Caterham и в первых двух сезонах в составе французской команды совершенно не выглядел статистом. Россиянин регулярно заезжал в очковую зону, а в первой гонке 2011 года в Альберт-Парке занял третье место, единственный раз в карьере попав на подиум.

Ещё успешнее в «Формуле-1» выступал другой россиянин — Даниил Квят. С 2014 по 2019 год спортсмен гастролировал между Red Bull и её фарм-командой Toro Rosso. Выиграть ни одной гонки ему так и не удалось, однако дважды пилот был третьим и один раз вторым. В сезоне-2015 Квят финишировал в общем зачёте на очень достойном седьмом месте. Завершил выступления в «Формуле-1» россиянин в 2020 году в составе команды Alpha Tauri.

К сожалению, славные традиции Квята не смог продолжит Сергей Сироткин, который в 2018 году представлял Williams и занял последнее место в общем зачёте. Правда, в отличие от Мазепина, ему удалось набрать одно очко, доехав до десятого места на Гран-при Италии.