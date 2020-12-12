Косаченко подвела итог сезона Даниила Квята в «Формуле-1»

https://static.news.ru/photo/978beb3c-3d67-11eb-aeeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/daniilkvyat

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко подвела итог сезона для российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята.

Находиться среди 20 лучших гонщиков планеты — не такая уж и грусть. Другое дело, что у команды меняется мировоззрение, планы и видение. Поэтому не всегда получается соответствовать команде. Плюс мы видели технические проблемы. Но каждый новый год вселяет надежду, а в конце мы подводим итог, что вот опять чего-то не хватило. Посмотрим, чем всё завершится. На мой взгляд, всё это непонятно и про Цуноду. Понятно, что он взял суперлицензию, но как он будет выступать? Думаю, что здесь большую составляющую играет коммерческая роль — на каком рынке нужно больше усиливаться «Ред Буллу», поэтому азиатский регион интересней. Да и плюс они взращивают своих. Когда смотришь на турнирную таблицу, такая тоска накатывает. Напарник Даниила в два раза больше очков заработал, чем он. То ли звёзды каждый раз не встают в ряд, то ли ещё что-то, но это стечение обстоятельств в виде ошибок, технических неполадок или чрезмерной агрессии не всегда Дане помогали. Видимо, действительно пора менять вектор, — сказал Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, она также предположила, что будет дальше с карьерой Серхио Переса, с которым «Рейсинг Пойнт» не продлил контракт.

Серхио знал, что его место отдано. У него есть варианты, но их мало. Не думаю, что его отсутствие в Ф-1 станет трагедией. Трагедией, скорее, станет то, что мы потеряем рынок — за Серхио следила вся Латинская Америка, вся Мексика. Вот это потеря. Но, в принципе, расставаться с пилотами, представляющими регионы, для «Формулы-1» всегда являлось безболезненно. Смысл «Королевских гонок» как раз и в том, чтобы привлекать молодых, — добавила специалист.

При этом на место Переса заявлен Феттель.

«Феррари» — команда, оказавшаяся не по размеру для Феттеля. Ему нужно что-то другое. Этот сезон был гипербледный для Себастьяна, — заключила она.