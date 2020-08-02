Косаченко назвала причину аварии Даниила Квята

https://static.news.ru/photo/13a59060-d4d6-11ea-b5a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Pool/JOE KLAMAR/Global Look Press

Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также эксперт «королевских гонок» Оксана Косаченко прокомментировала аварию с участием российского пилота команды «Альфа Таури» Даниила Квята в гонке Гран-при Великобритании.

Это была не авария, поскольку ни с кем не было контакта. 13 круг — 13 несчастливое число <...> А что именно там произошло, пока непонятно. Возможно, была какая-то проблема с покрышкой. В любом случае любая чёрная полоса рано или поздно сменяется на белую. Будем надеяться на лучшее, — сказала Косаченко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также эксперт отметила, что за последним кругом было очень интересно наблюдать, и объяснила, почему Макс Ферстаппен не смог догнать Льюиса Хэмилтона.

Чуть ли не каждый метр Макс Ферстаппен приближался, отыгрывал секунды, но много времени было потеряно, потому что «Ред Булл» решил поехать на пит-стоп. Если бы этого лишнего пит-стопа не было, Макс бы мог одержать победу. Он был быстрее, чем Льюис, на новых покрышках. Однако удача улыбнулась Льюису, — заявила эксперт.

Косаченко предположила, что прокол крышки у Хэмилтона произошёл из-за общекомандного просчёта.

Всё-таки прокол крышки — это напряжение. К счастью, человек, который одержал 87-ю победу, понимает, как довести дело до конца. Почему возникли проблемы с покрышкой? Думаю, был общекомандный просчёт. Они не могли предположить, что разорвёт колесо, — заключила эксперт, — заключила Косаченко.

На автодроме в Сильверстоуне завершилась гонка четвёртого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Великобритании. Пилот команды «Мерседес» англичанин Льюис Хэмилтон выиграл домашний этап. Это его третья победа подряд в нынешнем сезоне и седьмая на домашнем этапе. В этом плане Хэмилтон превзошёл Алена Проста, который побеждал во Франции шесть раз, и стал рекордсменом «Формулы-1».

Вторым гонку завершил пилот «Ред Булл» из Нидерландов Макс Ферстаппен, третьим финишировал монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари».

Ранее NEWS.ru писал, что Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии. По количеству побед на одном и том же Гран-при он повторил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.